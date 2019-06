Robbie Williams concertează la UNTOLD 2019

Robbie Williams revine în România pentru a concerta pentru prima oară la UNTOLD. La 4 ani de la concertul din București, Robbie va urca pe scena principală a festivalului din Cluj-Napoca și va susține un show incendiar, din a cărui producție vor face parte peste 50 de muzicieni și dansatori.

Robbie Williams este surpriza pe care organizatorii festivalului UNTOLD au pregătit-o pentru ediția aniversară. Concertul din vară, de la Cluj-Napoca, este unul special și asta pentru că artistul și-a ales pentru anul 2019 doar câteva concerte în întreaga lume, în această selecție numărându-se și festivalul UNTOLD.

Organizatorii festivalului promit că spectacolul va fi unul cu adevărat memorabil, pus în valoare și de producția impresionantă pe care o vor pregăti pentru acest eveniment. Show-ul va dura peste 1 oră și 30 de minute și va însuma peste 50 de muzicieni și dansatori care vor fi prezenți pe scenă, alături de superstarul britanic.

După 4 ediții legendare, prin prezența lui Robbie Williams pe scena principală, UNTOLD demonstrează că este un festival pregătit să ducă experiența muzicală la nivelul următor, păstrându-și promisiunea de a aduce artiști de top din întreaga lume și de a evolua la fiecare ediție.

Robbie Williams a intrat în cartea recordurilor pentru numărul de bilete vândute

Cariera artistului este una impresionantă și a început încă din primul moment în care a urcat pe scenă alături de trupa Take That în 1990. În 1995, artistul a decis că-și dorește o cariera solo, iar de peste 30 de ani, acesta a avut un drum fulminant, din toate punctele de vedere.

În cariera sa spectaculoasă, Robbie Williams a vândut peste 55 de milioane de albume, “Live at Knebworth” (2003) devenind cel mai titrat concert din istoria muzicală a Marii Britanii; trei ani mai târziu a reuşit să intre în Cartea Recordurilor datorită faptului că în doar o zi a vândut mai mult de 1.6 milioane de bilete pentru turneul său mondial (“Close Encounters Tour”). A fost desemnat cel mai mare / influent artist al anilor ’90, având la activ numeroase premii BRIT, ECHO, MTV şi Grammy.

Robbie Williams a concertat pentru prima oară în România în 2015. Show-ul a avut loc pe 17 iulie în Piața Constutuției din București, artistul britanic fiind întâmpinat de 65.000 de spectatori.

Turneul desfășurat sub egida Let Me Entertain You i-a dat posibilitatea lui Robbie să facă un show antrenant, în care a interpretat atât compoziții proprii, cât și câteva preluări celebre, precum ”Bohemian Rhapsody” (Queen), ”My Way” (Frank Sinatra) și ”Freedom” (George Michael).

Abonament Acces General (Faza 4) - 681,12 RON

Abonament VIP (18+, Faza 4) - 1420,32 RON

Următoarele 5000 de abonamente se vând miercuri, 5 iunie, la preț special

Următoarele 5000 de abonamente pentru cele 4 zile de festival se vor pune în vânzare, miercuri, 5 iunie, ora 12.00, la prețul de 149 de euro plus taxe. Acestea vor putea fi achiziționate doar de către cei care s-au înregistrat pe untold.com.

Cei care nu și-au cumpărat încă un abonament la festival, mai au timp să se înregistreze pe pagina festivalului pentru tranșa care va fi scoasă la vânzare miercuri.

Bilete pentru o zi la UNTOLD 2019:

Săptămâna viitoare (10 - 16 iunie) vor fi scoase la vânzare și biletele pentru o zi de festival.

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 2800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 1800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 4 persoane în cameră

Cea de-a cincea ediție UNTOLD Festival va avea loc la Cluj-Napoca, în primul weekend din luna august, mai exact între 1 - 4 august 2019. În line-up-ul festivalului au fost confirmați și Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Bastille, James Arthur.