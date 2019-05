Ed Sheeran anunţă un nou album, lansează piesa "Cross Me" - AUDIO

Ed Sheeran ne oferă surpriza acestei primăveri, anunţând un nou album, înţesat de colaborări. Avem şi ocazia să ascultăm un prim track de pe LP, colaborarea cu Chance the Rapper şi PnB Rock. Piesa are sintetizatoare similare cu cele folosite de Kendrick Lamar pe coloana sonoră a filmului "Black Panther".

Promovarea viitorului LP al lui Ed Sheeran începuse deja prin colaborarea cu Justin Bieber pe melodia "I Don't Care", lansată cu o săptămână în urmă. Duetul este doar primul single de pe albumul "No. 6 Collaborations Project". Discul soseşte pe 12 iulie, iar Ed Sheeran a explicat decizia din spatele numelui albumului astfel:

Înainte să semnez cu o casă de discuri în 2011, am realizat un EP numit "No. 5 Collaborations Project". De atunci am tot dorit să creez încă un astfel de album, aşa că am început să lucrez la "No. 6" pe laptopul meu atunci când mă aflam în turneu anul trecut. Sunt un uriaş fan al tuturor artiştilor cu care am colaborat şi a fost foarte distractiv de înregistrat. "No.6 Collaborations Project" va fi disponibil peste tot pe 12 iulie. Este disponibil la precomandă şi piesa mea cu Chance the Rapper şi PnB Rock este disponibilă de la miezul nopţii.

Ultimul material discografic al lui Ed Sheeran a fost "Divide", lansat în martie 2017. Artistul a cochetat şi cu actoria în ultima vreme, între apariţia în penultimul sezon "Game of Thrones" şi un rol în viitorul film al lui Danny Boyle, "Yesterday". Ed nu e deloc străin de colaborări, lucrând cu Beyonce la remixul piesei "Perfect". A cântat şi alături de Eminem pe "River", iar tânărul a oferit teasere deja pentru numele pieselor noi.

Printre aceste nume se numără "Take Me Back to London", "Antisocial", "Beautiful People" şi "Best Part of Me". Între timp colaborare dintre Ed Sheeran şi Justin Bieber e deja virală, cucerind toate topurile şi adunând peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube (single + video oficial).

Pe Ed îl aşteptăm la Bucureşti pe 3 iulie 2019, atunci când artistul va urca pe scena de la Arenă Naţională, pentru a ne cânta "Shape of You", "Perfect" şi alte hituri, poate şi piese noi.