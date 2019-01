Concertul Ed Sheeran de la București va fi deschis de James Bay și Zara Larsson

Artistul britanic James Bay și cântăreața suedeză Zara Larsson vor deschide concertul lui Ed Sheeran de la București. Evenimentul va avea loc pe 3 iulie 2019, pe Arena Națională.

James Michael Bay este un cântăreț, compozitor și chitarist englez ce a ajuns în atenția publicului în 2014, odată cu lansarea single-ului "Hold Back the River". A urmat un 2015 încununat de reușite: albumul de debut "Chaos and the Calm" a urcat pe prima poziție în topul discurilor din UK și Irlanda, în februarie a primit trofeul Brit Awards "Critics' Choice", iar în decembrie a fost nominalizat pentru 3 premii Grammy: Cel mai bun nou artist, Cea mai bună piesă rock (pentru "Hold Back the River") și Cel mai bun album rock (discul lui de debut).

În mai 2018, artistul a revenit cu albumul "Electric Light", ce a adus în sound-ul artistului influențe din zona synth pop și electro.

"Sunt momente care fac legătura între "The Chaos And The Calm" și noul album ("Electric Light"), dar cel mai ușor mod de a explica schimbarea e că am ascultat alte lucruri în ultima perioadă. Am început să ascult Frank Ocean, LCD Soundsystem, Chance The Rapper, foarte mult David Bowie, Lorde", detalia James Bay într-un inteviu acordat NME.

De pe noul album au fost promovate melodii precum "Wild Love", "Us" și "Pink Lemonade".

Zara Maria Larsson este o cântăreață și compozitoare suedeză, care la vârsta de numai 10 ani a câștigat show-ul Talang, versiunea suedeză a concursului Got Talent.

Single-ul "Uncover" a dominat topurile în Suedia și Norvegia, ajungând la aproape 250 de milioane de vizualizări pe Youtube. În februarie 2013, single-ul a fost certificat de Universal Music Sweden, iar în iulie 2013 albumul de debut a fost premiat cu triplă platină.

Anul următor, în aprilie 2013, a semnat un contract de trei ani cu Epic Records din Statele Unite, acesta reprezentând și momentul când și-a făcut debutul peste ocean, cu albumul "So Good".

Pe lângă numeroasele premii din industrie pe care le-a câștigat într-un timp atât de scurt, Zara a fost nominalizată de revista TIME în topul "Cei mai influenți 30 de Adolescenți din 2016", în topul "Hot 100 din 2018", dar și în clasamentul topului Billboard "21 sub 21" al anului 2017.

La Premiile de Grammy din Suedia a fost premiată la categoriile "Cel mai bun cântec", "Cel mai bun album" și (de două ori) "Artistul anului". Zara a fost, de asemenea, nominalizată la Teen Choice Awards și MTV VMAs.

Zara a împărțit deja scena cu nume celebre precum David Guetta pentru a cânta piesa oficială de la UEFA Euro 2016 și în 2017 cu John Legend, la concertul din cadrul Premilor Nobel pentru Pace, un moment spectaculos, despre care s-a vorbit foarte mult în presa internațională

Ultimul său single, "Ruin my life" a fost lansat în octombrie anul trecut și a strâns deja peste 29 de milioane de vizualizări pe Youtube. Single-ul va face parte din cel de-al doilea album Zara Larsson, ce va fi lansat în 2019.

Cele mai cunoscute melodii ale artistei sunt: "Never forget you", piesă premiată de tri ori cu platină, "Ain’t my fault", premiată cu aur, și "Lush Life", premiată cu platină și cu un videoclip ce depășește 602 milioane de vizualizări.

Ed Sheeran concertează în România pe Arena Națională din București pe 3 iulie 2019. Concertul face parte din turneul de promovare al albumului "Divide", ce va avea opriri în Franța, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, România, Republica Cehă, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda și UK.

Bilete concert Ed Sheeran la București:

Categoria 1 (pe scaun) - 399 lei

Categoria 2 (pe scaun) - 299 lei

În picioare - 199 lei - SOLD OUT

Categoriile cu locuri sunt în funcție de poziția față de scenă.