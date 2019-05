Actorii care dau autografe la Comic-Con 2019 și programul sesiunilor foto

Anul acesta are loc a șaptea ediție a evenimentului East European Comic Con, în aceeași locație de la Romexpo. Pe lângă cosplay, artiști care performează live și conferințe, șapte actori din filme și seriale populare vor fi la dispoziția fanilor pentru fotografii și autografe. Aveți mai jos programul de autografe al actorilor și prețurile biletelor pentru aceste sesiuni.

Anul acesta paleta de actori invitați la East European Comic Con acoperă câteva filme și seriale populare pentru publicul român și internațional: The Hobbit, Game of Thrones, The Vampire Diaries, Buffy the Vampire Slayer și Legends of Tomorow. Iată lista celor șapte actori prezenți la București între 24-26 mai, programul sesiunilor lor de autografe și prețurile biletelor:

Paul Wesley - The Vampire Diaries

Sâmbătă, 25 mai:

Actors Panel 11:00 - 11:55

Autografe 12:00 - 12:30; 15:00 - 16:00; 16:15 - 17:15; 17:30 - 18:00; 18:30 - 19:00

Photo Op 12:30 - 13:00; 14:00 - 15:00; 18:00 - 18:30

Bilete la Paul Wesley

Autograf + Photo OP - 400 lei - SOLD OUT

Autograf - 190 lei

Photo - 250 lei

Cunoscut pentru rolul lui Stefan Salvatore din serialul care a atins un succes global, The Vampire Diaries, a mai avut apariții episodice în seriale precum 24, CSI, Law and Order sau The OC.

Actorul de origine poloneză a făcut parte din distribuția seriei produsă de CW de la lansare și până la finalul din 2017, alcătuind trio-ul principal care a făcut deliciul fanilor din toată lumea alături de Ian Somerhalder (Damon Salvatore) și Nina Dobrev (Elena Gilbert / Katherine Pierce).

Wesley nu a stat departe nici de lungmetraje: a jucat în filme ca Mothers and Daughters (alături de Susan Sarandon), The Peaceful Warrior (alături de Nick Nolte), The Baytown Outlaws (alături de Billy Bob Thornton) sau The Late Bloomer.

Manu Bennett - Spartacus, Arrow, Shannarra, The Hobbit

Vineri, 24 mai:

Autografe 17:00 - 18:00; 18:45 - 19:00; 19:30 - 20:00

Photo Op 18:00 - 18:30; 19:00 - 19:30

Sâmbătă, 25 mai:

Actors Panel 14:00 - 14:55

Autografe 10:30 - 12:00; 12:30 - 13:00; 15:00 - 15:30; 16:00 - 17:00; 17:30 - 18:00

Photo Op 12:00 - 12:30; 15:30 - 16:00; 17:00 - 17:30

Duminică, 26 mai:

Autografe 10:30 - 11:30; 12:00 - 13:00; 14:30 - 14:45; 16:00 - 17:30

Photo Op 11:30 - 12:00; 14:00 - 14:30; 17:30 - 18:00

Actors Panel 15:00 - 15:55

Bilete la Manu Bennett

Autograf + Photo OP - 120 lei

Autograf - 60 lei

Photo - 80 lei

Manu Bennett, cunoscut pentru rolul lui Crixus din serialul de succes Spartacus, a avut parte de un timp minunat în România când a venit prima dată la East European Comic Con, astfel încât a ales să se întoarcă în țara noastră și la ediția din 2019.

Actorul este celebru pentru rolurile negative, oferind o interpretare memorabilă lui Azog, liderul orcilor din seria Hobbitul pentru care a fost îndelung lăudat de Peter Jackson. Mai mult, Manu i-a dat viață și personajului Slade Willson (Deathstroke) din serialul de succes Arrow. Lista sa de lungmetraje include și mult premiatul Lantana; The Marine, unde îl are ca partener de ecran pe wrestler-ul John Cena; The Condemned, dar și apreciatul film japonez Tomoko.

Carice van Houten - Game of Thrones

Sambătă, 25 mai:

Photo Op 15:00 - 15:30; 17:30 - 18:00

Autografe 15:30 - 16:00; 17:00 - 17:30; 18:15 - 19:00

Actors Panel 16:00 - 16:55

Duminică, 26 mai:

Photo Op 11:00 - 11:30; 12:15 - 12:45

Autografe 11:30 - 12:15; 14:00 - 14:50

Actors Panel 13:00 - 13:55

Bilete la Carice von Houten

Autograf + Photo OP - 250 lei

Autograf - 120 lei

Photo - 180 lei

Carice a reușit să ofere o interpretare iconică lui Melissandre, un personaj misterios, puternic și imprevizibil în desfășurarea de forțe din Game of Thrones. Melissandre l-a ghidat pe Stannis Baratheon în încercarea lui de a cuceri Tronul de Fier, a fost părtașă la moartea unui pretendent la tron - Renly Baratheon - dar și la readucerea la viață a unui personaj central - Jon Snow.

Înainte să o interpreteze pe Melissandre, Carice von Houten s-a făcut remarcată în seriale ca Suzy Q și Undercover Kitty pentru care a primit un trofeu, respectiv o nominalizare la premiile Golden Calf, cele mai prestigioase premii în domeniul cinematografiei din Olanda.

Adam Brown - The Hobbit

Vineri, 24 mai:

Photo Op 17:00 - 17:30

Autografe 17:30 - 18:45

Actors Panel 19:00 - 19:55

Sâmbătă, 25 mai:

Photo Op 11:00 - 11:30; 18:30 - 18:45

Autographs 11:30 - 13:00; 14:30 - 16:00; 16:30 - 17:30; 18:00 - 18:30

Actors Panel 19:00 - 19:45

Bilete la Adam Brown

Autograf + Photo OP - 70 lei

Autograf - 40 lei

Photo - 40 lei

Un avid pasionat de arta dramaturgică, co-fondator al unei trupe de teatru de comedie în Marea Britanie, Adam Brown a avut primul contact cu marele ecran chiar cu ocazia trilogiei The Hobbit, regizată de Peter Jackson. În Lord of the Rings, actorul îl interpretează pe dwarf-ul Ori, unul dintre cei 12 companioni ai lui Thorin și Bilbo Baggings în aventura lor spre muntele Erebor.

Brown a apărut și în cel mai recent film din franciza Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, unde l-a jucat pe Cremble, membru al echipajului de pe Dying Gull, care îi însoțește pe Jack Sparrow în căutarea Tridentului lui Poseidon.

Nicholas Brendon - Buffy The Vampire Slayer

Vineri, 24 mai:

Autografe 17:00 - 18:30; 19:00 - 20:00

Photo Op 18:30 - 19:00

Sâmbătă, 25 mai:

Photo Op 10:30 - 11:00; 16:00 - 16:30

Autografe 11:00 - 11:45; 14:30 - 15:45; 16:30 - 18:00

Actors Panel 12:00 - 12:55

Duminică, 26 mai:

Photo Op 10:30 - 11:00; 14:30 - 15:00; 16:30 - 16:45

Autografe 11:00 - 13:00; 14:00 - 14:30; 15:00 - 16:30

Actors Panel 17:00 - 17:55

Apărut în 1997, serialul urmărește aventurile lui Buffy în lumea supranaturalului, încercând să salveze lumea de monștri, vampiri și alte creaturi înfricoșătoare și periculoase. Producția care a numarat 7 sezoane și care a primit multiple nominalizări la Premiile Emmy și la Globurile de Aur, s-a dovedit a fi un fenomen global, extinzându-și universul dincolo de micul ecran printr-un spin-off, romane, benzi desenate și jocuri video.

Actorul a avut și un rol recurent în seria TV Criminal Minds, acolo unde l-a jucat pe analistul FBI Kevin Lynch.

Vladimir Furdik - Game of Thrones

Sâmbătă, 25 mai:

Autografe 11:00 - 11:30; 12:00 - 13:00; 14:30 - 14:55; 17:00 - 18:00

Photo Op 11:30 - 12:00; 16:30 - 17:00

Actors Panel 15:00 - 15:55

Duminică, 26 mai:

Autografe 11:00 - 12:45; 15:00 - 15:30; 16:00 - 17:00; 17:30 - 18:00

Photo Op 12:45 - 13:00; 15:30 - 16:00; 17:00 - 17:30

Actors Panel 14:00 - 14:55

Bilete la Vladimir Furdik

Autograf + Photo OP - 80 lei

Autograf - 40 lei

Photo - 50 lei

Vladimir Furdik, actorul care îl interpretează pe cel mai înspăimântător personaj - The Night King - din serialul deceniului, Game of Thrones, vine la East European Comic Con în zilele de 25 și 26 mai.

Înainte să îl interpreteze pe unul dintre cei mai emblematici antagoniști din istoria televiziunii, Vladimir Furdik a fost cascador în filme blockbuster precum The Huntsman: Winter's War (2016), Exodus: Gods and Kings (2014), Thor: The Dark World (2013), Skyfall (2012) și multe altele. A debutat la Hollywood tot în rolul de cascador în filmul Cei trei muschetari (1990), cu Charlie Sheen și Kiefer Sutherland în rolurile principale. Ca actor, a avut roluri secundare în filme de succes precum Prometheus sau Sherlock Holmes: A Game of Shadows.

Furdik a fost și dublura lui Channing Tatum în The Eagle, a lui Nicholas Cage în The Season of the Witch sau a lui Tom Hiddleston în War Horse.

Pe lângă acești șase actori, tânărul actor în vârstă de 14 ani David Raynolds care a jucat printre altele în Travellers și Legends of Tomorrow va fi și el prezent la sesiuni de autografe și fotografii, fără bilet. Actorul Staz Nair (Game of Thrones) va modera scena principală și va fi și el disponibil pentru autografe și fotografii.

Foarte important: Biletele pentru sesiunile cu actorii nu permit accesul la eveniment. Pentru accesul la eveniment, trebuie achiziționat un abonament sau un bilet cu valabilitate în ziua în care este programat actorul. Află de aici programul complet al ediției 2019 a festivalului Eastern European Comic Con.