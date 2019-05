Află programul East European Comic Con 2019

Cea de-a șaptea ediție East European Comic Con va avea loc în perioada 24-26 mai 2019 la Romexpo. Organizatorii au anunțat programul final și vă invităm să îl consultați în articolul de mai jos.

Pe lângă pavilionul B1, anul acesta, în premieră, organizatorii vor folosi și pavilionul central, depășind astfel recordul suprafeței de desfășurare de anul trecut. Cunoscut ca fiind destinația preferată a pasionaților de seriale, filme, jocuri, benzi desenate și internet, East European Comic Con 2019 promite un spațiu mai amplu, întâlniri cu actori îndrăgiți și activități care să fie pe placul publicului.

Programul general evenimentului este constituit din două mari sectoare de activitate: Scena Kaufland și Întâlnirea cu actorii invitați la eveniment.

Scena Kaufland (Pavilionul Central/Cupolă):

Vineri, 24 mai

16:00 - 16:59 - Trailers Screening

17:00 - 17:55 - Artist Panel Bandă Desenată (RO)

18:00 - 18:55 - Artist Panel Bandă Desenată (FR)

19:00 - 19:55 - Actors Panel Adam Brown

20:00 - 20:55 - Panel TBA

Sâmbătă, 25 mai

10:00 - 10:59 - Trailers Screening

11:00 - 11:55 - Actors Panel Paul Wesley

12:00 - 12:55 - Actors Panel Nicholas Brendon

13:00 - 14:00 - Cosplay Contest Groups

14:00 - 14:55 - Actors Panel Manu Bennett

15:00 - 15:55 - Actors Panel Vladimir Furdik

16:00 - 16:55 - Actors Panel Carice Van Houten

17:00 - 17:55 - Panel TBA

18:00 - 18:55 - Panel Creative Monkeyz (RO)

19:00 - 19:45 - Actors Panel Adam Brown

19:45 - 20:00 - Cosplay Awards

Duminică, 26 mai

10:00 - 10:59 - Trailers Screening

11:00 - 11:55 - Artist Panel Bandă Desenată (FR)

12:00 - 12:55 - Cosplay Contest SOLO

13:00 - 13:55 - Actors Panel Carice Van Houten

14:00 - 14:55 - Actors Panel Vladimir Furdik

15:00 - 15:55 - Actors Panel Manu Bennett

16:00 - 16:15 - Cosplay Awards

16:15 - 16:55 - Actors Panel David Raynolds

17:00 - 17:55 - Actors Panel Nicholas Brendon

18:05 - 18:30 - Closing Panel

Program actori:

Comin Con 2019 îi are ca invitați pe actorii Paul Welsey, Carice Van Houten, Manu Bennett, Vladimir Furdik, Nicholas Brendon, Adam Brown, Staz Nair și David Raynolds. Publicul are ocazia să se fotografieze cu aceștia și să primească autografe din partea lor. Programul pentru întâlnirea cu actorii este următorul:

VINERI:

Adam Brown

Photo Op 17:00 - 17:30

Autographs 17:30 - 18:45

Actors Panel 19:00 - 19:55

Autographs 17:00 - 18:00

Photo Op 18:00 - 18:30

Autographs 18:45 - 19:00

Photo Op 19:00 - 19:30

Autographs 19:30 - 20:00

Autographs 17:00 - 18:30

Photo Op 18:30 - 19:00

Autographs 19:00 - 20:00

Autographs 17:00 - 17:30

Photo Op 17:30 - 18:00

Autographs 18:00 - 18:45

SÂMBĂTĂ:

Adam Brown

Photo Op 11:00 - 11:30

Autographs 11:30 - 13:00

Autographs 14:30 - 16:00

Autographs 16:30 - 17:30

Autographs 18:00 - 18:30

Photo Op 18:30 - 18:45

Actors Panel 19:00 - 19:45

Autographs 10:30 - 12:00

Photo Op 12:00 - 12:30

Autographs 12:30 - 13:00

Actors Panel 14:00 - 14:55

Autographs 15:00 - 15:30

Photo Op 15:30 - 16:00

Autographs 16:00 - 17:00

Photo Op 17:00 - 17:30

Autographs 17:30 - 18:00

Photo Op 10:30 - 11:00

Autographs 11:00 - 11:45

Actors Panel 12:00 - 12:55

Autographs 14:30 - 15:45

Photo Op 16:00 - 16:30

Autographs 16:30 - 18:00

Autographs 12:00 - 13:00

Photo Op 13:00 - 13:15

Autographs 17:30 - 18:30

Photo Op 18:45 - 19:00

Photo Op 15:00 - 15:30

Autographs 15:30 - 16:00

Actors Panel 16:00 - 16:55

Autographs 17:00 - 17:30

Photo Op 17:30 - 18:00

Autographs 18:15 - 19:00

Actors Panel 11:00 - 11:55

Autographs 12:00 - 12:30

Photo Op 12:30 - 13:00

Photo Op 14:00 - 15:00

Autographs 15:00 - 16:00

Autographs 16:15 - 17:15

Autographs 17:30 - 18:00

Photo Op 18:00 - 18:30

Autographs 18:30 - 19:00

Autographs 11:00 - 11:30

Photo Op 11:30 - 12:00

Autographs 12:00 - 13:00

Autographs 14:30 - 14:55

Actors Panel 15:00 - 15:55

Photo Op 16:30 - 17:00

Autographs 17:00 - 18:00

DUMINICĂ:

Manu Bennett

Autographs 10:30 - 11:30

Photo Op 11:30 - 12:00

Autographs 12:00 - 13:00

Photo Op 14:00 - 14:30

Autographs 14:30 - 14:45

Actors Panel 15:00 - 15:55

Autographs 16:00 - 17:30

Photo Op 17:30 - 18:00

Photo Op 10:30 - 11:00

Autographs 11:00 - 13:00

Autographs 14:00 - 14:30

Photo Op 14:30 - 15:00

Autographs 15:00 - 16:30

Photo Op 16:30 - 16:45

Actors Panel 17:00 - 17:55

Autographs 11:00 - 12:00

Photo Op 12:00 - 12:15

Autographs 12:15 - 13:00

Photo Op 16:00 - 16:30

Autographs 16:30 - 16:45

Photo Op 11:00 - 11:30

Autographs 11:30 - 12:15

Photo Op 12:15 - 12:45

Actors Panel 13:00 - 13:55

Autographs 14:00 - 14:50

Autographs 11:00 - 12:45

Photo Op 12:45 - 13:00

Actors Panel 14:00 - 14:55

Autographs 15:00 - 15:30

Photo Op 15:30 - 16:00

Autographs 16:00 - 17:00

Photo Op 17:00 - 17:30

Autographs 17:30 - 18:00

Photo Op 10:00 - 10:30

Autographs 10:30 - 13:00

Autographs 14:00 - 15:00

Photo Op 15:00 - 15:30

Autographs 15:30 - 16:00

Actors Panel 16:15 - 16:55

Autographs 17:00 - 18:00

Precedenta ediție East European Comic Con i-a adus în fața fanilor pe Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Chris Rankin (Harry Potter), Staz Nair și Gethin Anthony (Game of Thrones), ilustratorii David Lloyd (co-creator V for Vendetta), Maya și Yehuda Devir și Guillermo Ortego. De asemenea, cei 48.000 de vizitatori s-au bucurat de oferte bogate din partea expozanților, de jocuri noi și echipamente IT de ultimă generație, dar și de o zonă relaxantă de boardgames, au testat și jocuri pe bază de Virtual Reality, s-au fotografiat pe Tronul de Fier și au reușit să treacă Dincolo de Zid în singurul Escape Room mobil din Europa cu tematica Game of Thrones.