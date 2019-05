A fost anunțat un nou val de artiști la UNTOLD 2019

UNTOLD Festival 2019 a anunțat noi artiști care vor urca pe scenă în perioada 1-4 august 2019. Busta Rhymes, Don Diablo, Steve Aoki sau Tinie Tempah se numără printre numele sonore ce vor încânta festivalierii.

După ce cu doar câteva zile în urmă a fost confirmată prezența lui Armin Van Buuren la UNTOLD 2019, organizatorii festivalului au anunțat noi artiști ce completează lineup-ul. Printre aceștia se găsesc Busta Rhymes, Don Diablo, Steve Aoki, Tinie Tempah, Tove Lo sau Tujamo. Lor li se alătură Nicky Romero, Stormzy, W&W, Jamie Jones B2B Martinez Brothers, Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner, Seth Troxler, Elax, Oxia, A Skillz B2B Krafty Kuts, Congo Natty, Dub FX, Roni Size și Nero Dj Set.

Busta Rhymes și-a început cariera în 1989. Are în palmares 11 nominalizări la Grammy, pe lista sa de hituri înscriindu-se piese precum "Woo Hah!! Got You All in Check", "Dangerous", "Turn It Up (Remix)/Fire It Up", "What's It Gonna Be?!", "Pass the Courvoisier, Part II", "I Know What You Want" și "Touch It". Allmusic l-a considerat unul dintre cei mai prolifici rapperi ai anilor '90.

DJ-ul olandez Don Diablo este recunoscut pentru stilul său aparte de a produce piese și intervenția vocală pe majoritatea compozițiilor sale. S-a plasat pe poziția a 7-a în Top 100 DJs – 2018, realizată de DJ Mag, și pe prima poziție în topul Producer of the Year by 1001 Tracklists. A produs piese pentru Kelis, Alex Clare, Diplo, Example, Dragonette, Noisia, Rox, Sidney Samson, Ou Est Le Swimming Pool și a remixat trackuri de la Bastille, Birdy, Tinie Tempah, Mika, The Chemical Brothers, Cassius, Gorillaz, Public Enemy, Iggy Pop.

În lista hiturilor sale se regăsesc piese ca "Exceeder", "Hooligans", lansată în colaborare cu rapper-ul englez Example, și ”Animale” feat. Dragonette.



Steve Aoki a devenit cunoscut la nivel mondial în 2007, primind numeroase premii, culminând cu Billboard Awards în 2008. A lansat până în acest moment trei albume, toate cu reacții pozitive din partea publicului, dar și a celor din mass-media. Pe lângă activitatea de muzician, Steve a cochetat și cu cinematografia, având câteva roluri în diverse producții precum „Arrow” și „Robot Chicken” (seriale de televiziune) și în documentarul „The Distortion Of Time”.

Patrick Chukwuemeka Okogwu, cunoscut ca Tinie Tempah, este un rapper britanic. A lansat primul mixtape în 2007; primul său album, "Disc-Overy", a debutat pe primul loc în Marea Britanie în octombrie 2010 și a fost urmat de două single-uri de locul 2. Au urmat, apoi, discurile "Demonstration" (2013) și "Youth" (2017). Este cunoscut publicului datorită colaborărilor cu Ellie Goulding, Eric Turner, JLS, Snoop Dog și Swedish House Mafia.

Bilete și abonamente la UNTOLD Festival 2019

Abonament Acces General (Faza 4) - 681,12 RON

Abonament VIP (18+, Faza 4) - 1420,32 RON

Opțiuni de cazare la UNTOLD 2019:

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 2800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 1800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 4 persoane în cameră

Organizatorii festivalului UNTOLD pregătesc ediția aniversară de cinci ani. Devenit un fenomen internațional și unul dintre evenimentele muzicale ale anului, UNTOLD aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artiști internaționali.