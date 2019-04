Woodstock 2019 rămâne stabilit, chiar dacă partenerul financiar principal s-a retras din organizare

Ediția aniversară a festivalului Woodstock se va ține în continuare în luna august a anului 2019, în ciuda unei probleme majore de organizare provocate de retragerea principalului partener financiar. Cofondatorul evenimentului, Michael Lang, și Woodstock LLC s-au angajat că vor continua planificările și că festivalul se va ridica la nivelul așteptărilor.

Amplifi Live, principalul partener financiar al anticipatului Woodstock 2019, a anunțat luni, 29 aprilie, că se retrage din organizarea festivalului, motivându-și decizia într-o declarație oficială.

"În ciuda investiției extraordinare a timpului, efortului și a angajamentului nostru, nu credem că producția festivalului poate fi executată la nivelul unui eveniment demn de numele brandului Woodstock, asigurând în același timp sănătatea și siguranța artiștilor, a partenerilor și a participanților."

"Ideea de bază e că ediția aniversară de 50 de ani a festivalului Woodstock se va ține"

Această veste a dat startul zvonurilor că festivalul va fi anulat. Cofondatorul Woodstock, Michael Lang, a dezmințit însă aceste concluzii aparent pripite, asigurând publicul că evenimentul se va ține fără doar și poate și că va fi o ediție memorabilă.

"Chiar dacă partenerul nostru financiar se retrage, noi desigur că vom continua cu plănuirea festivalului și intenționăm să cooptăm noi parteneri. Ideea de bază e că ediția aniversară de 50 de ani a festivalului Woodstock se va ține, pentru că trebuie să se țină, și va fi o nebunie de festival."

Festivalul se va desfășura în perioada 16 - 18 august. Potrivit unei surse interne citate de Billboard, o sumă de peste 30 de milioane de dolari a fost deja investită în lineup-ul festivalului, majoritatea artiștilor fiind deja plătiți de Amplifi Live.

Peste 80 de artiști, inclusiv John Fogerty, Jay-Z, The Killers, Miley Cyrus, Santana, Imagine Dragons, Robert Plant and The Sensational Space Shifters, the Black Keys, Chance the Rapper și Janelle Monae sunt așteptați să concerteze pe cele trei scene principale ce vor fi amenajate la Watkins Glen, New York.

În urmă cu 50 de ani, festivalul Woodstock strângea 400.000 de persoane, publicul asistând atunci la prestațiile unor legende precum Jimi Hendrix, The Who şi Janis Joplin. Alte două ediţii au fost organizate în 1994 şi 1999, din lineup făcând parte Green Day şi Nine Inch Nails.