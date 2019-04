Noul album al trupei The Hollywood Vampires se numește "Rise" și va fi lansat pe piață vara aceasta. Până atunci, Alice Cooper, Joe Perry și Johnny Depp ne prezintă primul single de pe disc, "Who’s Laughing Now".

La 4 ani de la albumul de debut, super-grupul The Hollywood Vampires revine cu cel de-al doilea LP. Trupa va lansa pe 21 iunie un nou material de studio, intitulat "Rise". Albumul cu 16 melodii va conține în mare parte piese originale, dar va include și cover-uri după piese de la David Bowie - "Heroes", "Johnny Thunders", "You Can’t Put Your Arms Around a Memory" - și după Jim Carroll Band - "People Who Died". Pe melodia originală "Welcome to Bushwakers" este invitat legendarul chitarist Jeff Beck.

"Cu toții - Joe, Johnny, Tommy și eu - am compus piese pentru acest album"

""Rise" nu doar că este un material cu totul diferit de primul album Vampires, ci este și complet aparte de orice alt proiect în care am fost implicat", declară Alice Cooper în comunicatul de presă ce anunță lansarea albumului. "L-am abordat altfel decât o fac în mod uzual atunci când lucrez la un album. Cu toții - Joe, Johnny, Tommy și eu - am compus piese pentru acest album."

Alice Cooper a ținut să menționeze și faptul că nu a intervenit din punct de vedere compozițional peste colegii săi de trupă.

"Ce e diferit e faptul că nu am încercat să schimb nicio piesă pentru a o face să sune mai <<ca Alice Cooper>>. Sound-ul albumului este foarte cool tocmai pentru că fiecare dintre noi are alte influențe. Cred că cu acest album stabilim cu adevărat care este sound-ul The Vampires, spre deosebire de primul album, când ne înclinam în fața farților noștri rock ‘n’ roll care s-au stins din viață."

Primul single de pe disc, "Who’s Laughing Now", este lansat împreună cu un video cu versuri. Pe această melodie îi putem asculta la voce atât pe Alice Cooper, cât și pe Johnny Depp.

Lyric Video: Hollywood Vampires - "Who’s Laughing Now"

Trupa Hollywood Vampires a susținut primul concert în România pe 6 iunie 2016. Formația a cântat la Romexpo alături de basistul Duff McKagan și toboșarul Matt Sorum, cunoscuți pentru apartenența la legendara trupă Guns N’Roses. La eveniment au participat în jur de 8000 de oameni, preponderent rockeri, dar și fani ai lui Johnny Depp. (Vezi poze și citește impresii de la concert.)