Ascultă The Crannberries - "In the End" - Piesa care dă titlul ultimului lor album

Trupa irlandeză The Cranberries lansează încă o piesă de pe ultimul lor act discografic, primul după moartea solistei Dolores O'Riordan. Piesa se numește simbolic "In the End" și încheie albumul cu același nume.

Pe 26 aprilie 2019 este anunțată lansarea celui din urmă album al trupei The Cranberries, "In the End", iar piesa cu același nume, cea care încheie albumul, este lansată în prealabil în mod simbolic. Munca pentru acest album a fost începută în luna mai 2017 și finalizată la nivel de demo înainte de moartea cântăreței Dolores O'Riordan din ianuarie 2018. După un an de la tragicul eveniment, al optulea și ultimul album The Cranberries va fi lansat post-mortem, cu vocea cântăreței așa cum o cunoaștem. Versurile piesei sunt simbolice în contextul morții lui Dolores, exprimând o doză de înțelepciune legată de veșnicul ciclu al dorințelor umane care nu sunt satisfăcute. În final, doar spiritul rămâne, spune piesa: Nu e ciudat când tot ce îți doreai nu a fost nimic din ce îți doreai, până la urma? Ia-mi casa, ia-mi mașina, ia hainele, dar nu-mi poți lua spiritul. Oare este întâmplător faptul că și cei de la Linkin Park au cântat despre aceeași temă, o piesa cu același titlu "In the End", iar Chester Bennington și-a pierdut și el viața la o vârstă tânără?