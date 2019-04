Biletele la gazon pentru concertul Ed Sheeran de la București se suplimentează încă o dată

Pentru a face evenimentul accesibil unui număr cât mai mare de fani, în condiții de confort și siguranță pentru toți spectatorii, echipa de producție a concertului Ed Sheeran a realizat o nouă analiză a spațiului în urma căreia a decis să suplimenteze numărul locurilor la categoria ACCES GENERAL ÎN PICIOARE pentru concertul din 3 iulie de la București.

Fanii Ed Sheeran vor mai putea achiziționa încă 1.000 de bilete la categoria ACCES ÎN PICIOARE-GAZON, în valoare de 199 RON, începând din 19 aprilie. În afară de cele 1000 de bilete suplimentate, singura categorie care mai este încă disponibilă, într-un număr foarte redus, este ACCES PE SCAUNE, în valoare de 299 RON (plus 15 RON taxa de livrare, ori 3 RON taxa de ridicare a comenzii de la casa de bilete Eventim) sunt și ele disponibile.

Politica de vânzare a biletelor

Ed Sheeran și echipa sa au o politică foarte strictă legată de vânzarea neetică a biletelor prin intermediul website-urilor secundare sau a altor metode neoficiale, acestea se vând personalizate cu numele cumpărătorului imprimat pe fiecare bilet.

O persoană poate comanda în numele său maxim 4 bilete , iar la momentul în care se face accesul la spectacol, cel puțin numele de familie imprimat pe bilet trebuie să corespundă cu documentul de identitate prezentat, iar a doua (și posibil a treia și a patra) persoană poate avea acces doar împreună cu persoana posesoare a cărții de identitate. La cerere, trebuie prezentată și dovada plății biletelor.

Revânzarea biletelor atât în regim propriu cât și prin alte companii de ticketing este strict interzisă.

Accesul copiilor și al persoanelor cu dizabilități

La concert nu este permis accesul copiilor sub 6 ani.

Copiii cu dizabilități și însoțitorii acestora vor beneficia de acces gratuit la spectacol, în limita locurilor disponibile.

Adulții cu dizabilități grave (nivel 1) sau accentuate (nivel 2) și însoțitorii acestora vor beneficia de acces gratuit în limita locurilor disponibile. Informații și înregistrări: contact [at] eventim.ro.

Ed Sheeran, revelația muzicii pop a ultimei decade, va susține anul viitor primul său concert în România. Pe 3 iulie 2019, artistul britanic va urca pe scena amenajată pe Arena Națională din București, iar publicul va putea cânta alături de Ed hituri precum "Shape Of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" sau "I See Fire" (de pe coloana sonoră a filmului "The Hobbit: The Desolation of Smaug"). În deschidere, vor concerta doi dintre cei mai iubiți tineri artiști ai momentului, James Bay și Zara Larsson.

Concertul lui Ed Sheeran de la București face parte din turneul mondial "Divide", pe care artistul l-a început în martie 2017 și care i-a adus vara aceasta un nou record. Tânărul artist britanic se poziționa în iulie 2018 în fruntea clasamentului Pollstar Boxoffice al celor mai profitabile turnee, depășind detașat fruntașul anului trecut - formația Guns N’ Roses. În 2017, Ed a fost declarat cel mai bine vândut artist la nivel global, ocupând totodată cea mai înaltă poziție a unui artist solo în topul Forbes pe 2018 al celor mai bine plătite celebrități.