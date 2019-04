NEVERSEA, festivalul de malul Mării Negre, recrutează peste 1000 de voluntari

Neversea, poreclit şi "UNTOLD-ul de la mare", a adus laolaltă, în cele două ediții de până acum, zeci de mii de fani și sute de artiști pe scene. Anul acesta, organizatorii oferă șansa doritorilor să trăiască experiențe unice de festival dintr-o altă perspectivă decât cea a festivalierului.

Festivalul recrutează peste 1000 de voluntari. Cei interesați vor avea ocazia să opteze pentru toate departamentele din cadrul festivalului, iar unul dintre avantajele voluntariatului poate să însemne chiar oportunitatea de a face parte din echipa de festival a lui G-EAZY, DJ Snake, Steve Aoki, Sean Paul sau Jessie J.

Pentru a putea intra în echipa voluntarilor trebuie să ai între 16 și 35 de ani. Perioada de recrutare începe de luni, 15 aprilie și se încheie pe data de 2 mai, iar răspunsurile către voluntari vor fi trimise până în data de 15 mai.

Cei peste 1000 de voluntari vor fi repartizați în funcție de preferințe, dar și de aptitudinile și abilitățile lor. Departamentele unde voluntarii pot activa sunt: artist crew, info point, steward, logistică, user experience și acces. Voluntarii vor beneficia de un program de pregătire în care vor învăța elemente de managementul proiectelor, comunicare, customer care și self management. Cei aleși vor primi un echipament și acces la festival.

Voluntarii vor avea ocazia să cunoască oameni noi, vor învăța cum se lucrează pentru un festival, și pe lângă toate astea, experiența va fi una unică. Înscrierile de voluntari pentru festivalul NEVERSEA se fac pe www.neversea.com/volunteers-wave3. (linkul este valabil doar începând de luni, 15 aprilie)

Festivalul Neversea 2019 va avea loc în primul weekend din luna iulie, mai exact între 4 și 7 iulie 2019. Locul de desfășurare este tot plaja Neversea din Constanța, amplasată între plajele Modern și 3 Papuci.

Printre artiștii confirmați până acum se numără Afrojack, G-Eazy, Jessie J, Lost Frequencies, Steve Aoki, Jamie Jones, DJ Snake, Sean Paul, Tale of Us, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion, Rudimental DJ, Sub Focus DJ Set & ID, Wilkinson DJ Set & MC AD-APT, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Vini Vici, Bassjackers, Dubfire, Dub FX.

Abonamente acces general - 548,90 de lei

Abonamente VIP - 990 de lei

Bilet ziua 1 - 275 lei

Bilet ziua 2 - 275 lei

Bilet ziua 3 - 302, 50 lei

Bilet ziua 4 - 302, 50 lei

Prețul final al abonamentelor normale va fi de 599 de lei plus taxe.