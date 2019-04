Mariah Carey va primi prestigiosul Icon Award la Billboard Music Awards 2019

La ediția de anul acesta a Billboard Music Awards, eveniment ce va avea loc pe 1 mai în Las Vegas, Mariah Carey va fi premiată cu Icon Award, trofeu acordat pentru întreaga carieră.

În cadrul ceremoniei, artista va susține și un recital pentru a sărbători acest moment important din cariera sa. Mariah le-a mulțumit organizatorilor Premiilor Billboard printr-o postare pe Instagram, un clip video în care prezintă câteva dintre realizările sale: 15 albume lansate, peste 200 de milioane de albume vândute la nivel internațional, un album de debut certificat cu platină de nouă ori în America, două albume certificate "diamant", 18 hituri care s-au poziționat pe locul #1, dar și capacitatea de a cânta 5 octave și talentul de producător și compozitor.

Mariah Carey deţine recordul pentru cele mai multe cântece clasate pe primul loc în topul Billboard Hot 100, printre acestea numărându-se "Vision of Love", "Dreamlover", "Hero", "Fantasy", "Honey" şi "We Belong Together".

Mariah s-a lansat în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola. Artista, cunoscută pentru piese precum "Without You", "Hero", "All I Want For Christmas Is You" şi "We Belong Together", a fost recompensată până în prezent cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music şi 14 trofee Billboard Music.

Cel mai recent album de studio al cântăreţei, "Caution", a fost lansat pe 16 noiembrie 2018. Discul include 10 piese cu un sound modern, dar care nu urmează un anume trend. De pe disc au fost extrase piesele: "A No No", "GTFO" și balada siropoasă "With You", ce amintește publicului cât de bine interpretează Mariah acest gen de piese. Artista a interpretat în emisiunea lui Jimmy Fallon și melodia "The Distance", compusă de ea împreună cu Lido și Skrillex.

"Fanii mei vor să mă audă pe mine exprimându-mi emoțiile și vorbindu-le din inimă și cântându-le din inimă. O parte a albumului este mai distractivă și mai accesibilă, iar anumite piese sunt mai profunde în ce privește conținutul liric. E o trecere plăcută dintr-o secțiune în alta", a declarat artista.

Tracklist "Caution" - Mariah Carey:

GTFO With You Caution A No No The Distance (feat. Ty Dolla $ign) Giving Me Life (feat. Slick Rick & Blood Orange) One Mo' Gen 8th Grade Stay Long Love You (feat. Gunna) Portrait

Gala Billboard Music Awards 2019 va avea loc pe 1 mai, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Evenimentul va fi prezentat de Kelly Clarkson, artista care a fost gazdă și la ediția precedentă.