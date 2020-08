Single-ul "The Ground" al trupei Zimbru imaginează natura recăpătându-și locul, copleșind, și mai apoi înghițind în pâmânt un exploatator simbolic - odată cu sistemul de credințe și consum care ne-au împins unde suntem. Piesa este o invitație la comuniune cu viața ce ne înconjoară și o celebrare a pământului (the ground) ca sursă dătătoare de viață și sistem de sprijin al acesteia - totul ambalat într-o structură muzicală psych-pop de neuitat.

Videoclipul melodiei este prima incursiune de tip DIY (do-it-yourself) a trupei în a aborda producția video după precedentele 2 videosingle-uri, Divination și Little Creatures. Întregul videoclip a fost filmat de trupă de-a lungul unei după-amiezi petrecute într-o frumoasă grădină cu nici mai mult, nici mai puțin decât un telefon și o lentilă caleidoscopică. Neplanificat, spontan, acesta captează perfect contextul emoțional al piesei, dar și servește ca o capsulă în timp pentru una dintre cele mai ciudate veri din memoria recentă.

Ideile muzicale inițiale și încărcătura emoțională a piesei "The Ground" s-au conturat într-un jam session prelungit, ce și-a găsit inspirația într-o baie în miez de noapte în sălbăticia Deltei, printre alge bioluminiscente. Piesa, însă, și-a căpătat repede forma actuală folosind o metodă de compoziție împrumutată de la trupa Talking Heads, puternic bazată pe improvizarea de straturi și straturi instrumentale, cu focus principal pe impactul emoțional al fiecăruia în parte. Întreaga piesă s-a conturat în nici 2 săptămâni.

Compusă și înregistrată în primele luni ale lui 2020, "The Ground" este primul release Zimbru după "Little Creatures", EP-ul care a adus trupa în atenția internațională. În una dintre recenziile entuziaste publicate după lansarea "Little Creatures", Europavox lăuda debutul trupei: "Etichetați drept o gură de aer proaspăt in spațiul est-european, nu poți decât să te îndrăgostești de Zimbru iar și iar".

Zimbru e alcătuit din Teodora Retegan, Paul Bucovesan, Andrei Bobiș și Oana Pop.