What's UP trage un semnal de alarmă asupra crizei ce are loc la nivel mondial și lansează "Roboți", o piesă cu un mesaj puternic despre solidaritate, dragoste, respect și evoluție. În videoclipul de inspirație SF, What's UP călătorește în viitor, într-o lume în care tehnologia desparte, iar oamenii uită să fie oameni, să se iubească reciproc și să comunice.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Compusă și produsă de What's UP împreună cu Lucian Nagy și Florin Boka, single-ul "Roboți" ne vorbește despre iubire și reciprocitate, pentru că, în această perioadă, legăturile dintre oameni sunt cele mai importante. "Sper să treacă repede această pandemie, iar când viața va reveni la normal, să ne apreciem mai mult libertatea, prietenii, familia!" ""Roboți" este o piesă foarte dragă sufletului meu, este un semnal de alarmă atât pentru mine, cât și pentru toți cei care o vor asculta. Visăm doar bani, faimă, like-uri... Într-un cuvânt: EGO. Ego-ul ne orbește gândirea și uităm să trăim prezentul, să ne bucurăm de prieteni, de familie, de viață. Sper ca această piesă să fie o alinare pentru sufletele celor care o vor asculta. Sper să treacă repede această pandemie, iar când viața va reveni la normal, să ne apreciem mai mult libertatea, prietenii, familia! Multă dragoste și sănătate tuturor! Să fii om nu costă nimic; dacă îți pasă, stai acasă, eu stau de două săptămâni deja", declară What's UP. What's UP a lansat de-a lungul timpului hituri care au cucerit topurile muzicale și au cumulat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Artistul a colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Andra, JO, Ruby, Arando Marquez & MRB, Satra B.E.N.Z., Ioana Ignat, Kio, Shift, DJ Sava, AMNA și mulți alții.