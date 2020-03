Roxen a avut o explozie de popularitate la începutul acestui an, când a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision 2020. Artista a avut 5 piese la dispoziţia juriului şi publicului, iar "Alcohol You" a fost cea aleasă pentru a ne reprezenta. Din păcate Eurovision 2020 nu se va mai ţine în acest an, fiind anulat din cauza pandemiei de Covid-19. Ediţia cu numărul 65 ar putea fi mutată la anul. Roxen a devenit cunoscută în vara anului trecut, odată cu lansarea pisei "You Don't Love Me", colaborare cu Sickotoy.

Tânăra din Cluj este un artist semnat de Global Records şi ne propune de această dată prin piesa colaborativă cu PAX (Paradise Auxiliary) "Over and Over" un tune de afterparty, de privit răsăritul pe plajă. Este un single cu un hook foarte catchy, urmat de beat-uri orientale, ce amintesc de muzica electronică dansabilă de la început de mileniu. Sau de beat-urile cu care tot lucrează de ceva vreme Mahmut Orhan, inclusiv pe colaborările cu Irina Rimes. Videoclipul este filmat într-o metropolă asiatică şi aminteşte de "Ghost in the Shell", având o protagonsita misterioasă, care se perindă pe străzile luminate de neoane şi face o "baie" de lumini electrice. Filmările au avut loc în Hong Kong anul trecut.

Roxen apare îmbrăcată în latex, cu perucă roz, poate un asasin feminin ca o lolita periculoasă tip "Leon" sau "Ghost In the Shell". Single-ul colaborativ face parte din genul deep-house club şi are ca temă conexiunea puternică dintre două persoane, cu inimi care vibrează la unison. Muzica a fost compusă de Viky Red, Elena Moroșanu și Sickotoy, producția este realizată de Viky Red și Sickotoy, iar versurile sunt scrise de Elena Moroșanu. Conceptul clipului a fost realizat de NGM Creative, DOP - Alexandru Mureșan, edit - @bmabid (Alexandru Chițu).

Viky Red și Roxen au colaborat şi la piesele "Alcohol You" și "Storm", care pot fi ascultate pe contul oficial Roxen de YouTube.