TKS - Dacă Vii Azi

"Încă de la începutul verii, Norbert a venit cu propunerea de a produce un videoclip pentru unul din single-urile noastre. Știind cât de mișto sunt proiectele la care a mai lucrat el și crew-ul lui, a fost un moment de bucurie și am acceptat instant! A fost mai apoi un journey foarte interesant și challenging să setăm locațiile pentru filmare și să găsim actorii potriviți. Am avut o singură zi de filmare foaaarte lungă, dar a fost fun și mă simt norocos că am putut lucra cu o echipă așa de cool. All in all eu sunt over the moon cu produsul final și abia aștept să îl urmăriți și voi." - Rareș Diaconu