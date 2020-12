"Let's Shake Hands" are doar 2 minute şi 3 secunde, dar are energie din plin, chit că percuţionista e văzută des bătând la tobe mai mult cu o mână decât cu două, iar ritmul e simplu. Lansarea acestui single vine pe fondul debutului unei colecţii "Greatest Hits" a trupei The White Stripes. De fapt această piesă nouă... nu e nouă deloc şi a fost înregistrată de către Jack White şi Meg în sufrageria lor în anii '90, când proiectul lor muzical era încă la început de drum.

A fost lansat ca single pe vinil de 7 inch în 1998. Noul videoclip este regizat de către Wartella (Mad de la Cartoon Network), care a creat şi alte clipuri pentru trupă în trecut. Wartella a regizat spre exemplu clipul animat pentru "Apple Blossom", dar şi reprezentaţia live a piesei "Ball and Biscuit", preluată din show-ul din 2003 al formaţiei în Tokyo. În noul videoclip vedem revenirea la clasicele nuanţe intense de roşu combinate cu alb, care au reprezentat imaginea trupei o bună perioadă de timp.

The White Stripes este o trupă fondată în 1997 de către soţul şi soţia Jack şi Meg White. "Let's Shake Hands" a fost primul lor release muzical. O a doua variantă a sosit în 2002, pe vinil negru, cu o calitate mai bună a imaginii de pe copertă. Există şi o ediţie secretă, a treia cu imprimeu de stencil, care s-a vândut "pe sub mână" în doar 1000 de copii. Acesta ar fi cel mai scump şi rar disc The White Stripes şi cel mai căutat de către colecţionari. Cât despre recent lansatul album "The White Stripes Greatest Hits", el include 26 de piese şi a debutat pe 5 decembrie.

Pe el veţi găsi hituri ca "Seven Nation Army", "Dead Leaves And the Dirty Ground" sau "Hotel Yorba". Apar şi coveruri precum "Death Letter" după Son House şi "Jolene" după Dolly Parţon. O versiune vinil de 180 de grame a acestui album a fost lansată în SUA în ziua debutului. Sunt şi variante CD programate să debuteze internaţional în februarie 2021. Pe Jack White l-am văzut cântând live la Saturday Night Live în octombrie, atunci când i-a adus şi un omagiu lui Eddie Van Halen.