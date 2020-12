The HU are o interpretare guturală şi dură instrumental a lui "Sad But True", completată de instrumente retro-futuriste specifice Asiei Centrale. Se bate la tobe uriaşe acoperite cu piele de iac şi se cântă la bas şi chitară artizanală cu look de arme de război mongol. Evident simbolul calului, mereu asociat hoardelor lui Gingis Han este la mare preţ. Deja după acest cover Metallica trupa a fost poreclită "Mongollica". Influxul de cultură şi muzică mongolă în hitul Metallica este ceva neaşteptat, chiar şi pentru cei care savurează coveruri inedite.

The HU este o formaţie de folk metal care a popularizat muzica mongolă pe glob. Este primul grup muzical din această ţară care a răzbătut pe piaţa internaţională. Track-urile lor au strâns zeci de milioane de vizualizări şi s-au bucurat de foarte multe share-uri pe Facebook. Noul videoclip prezintă obsesia unui tânăr bărbat pentru aur, care îl transformă într-o fiară şi îl îmbătrâneşte prematur. Căutând bucăţi de aur ajunge să găsească rădăcini de plantă, hrănite cu apa mâinilor sale, înainte ca haosul unei apocalipse să erupă în jur.

Solistul şi liderul trupei The HU, Gala se declară mare fan Metallica şi iubitor al piesei "Nothing Else Matters". O consideră o piesă melodică, dar cu "putere reală în spate". Varianta originală de "Sad But True" are 142 de milioane de stream-uri pe Spotify şi este un single lansat de Metallica în 1993. Provine de pe legendarul album "Metallica"/ "Black Album" şi a primit un videoclip în 1992. A strâns peste 51 de milioane de vizualizări pe YouTube.

The HU este o trupă activî din 2016, care înglobează în opera sa strigăte de război vechi mongole şi poezie mongolă. Primul album sosea de abia în 2019, în toamnî, sub numele "The Gereg". Acel nume însemna un paşaport diplomatic special de pe vremea lui Gingis Han. Cu fix un an în urmă trupa lansa un remix al single-ului "Wolf Totem", alături de solistul Papa Roach, Jacoby Shaddix, care a contribuit la propagarea faimei trupei în SUA.

În mai 2020 sosea un remix al melodiei "Song of Women" alături de Lzzy Hale.