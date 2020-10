Clipul "Hate It When You Leave" documentează micile bucurii ale unor persoane aflate în diferite etape ale vieții. Clipul a fost regizat de Jacques Naudé, care este căsătorită cu fiica lui Keith, Alexandra Richards.

""Hate It When You Leave" este ceva pentru urechile și ochii voștri, dar și pentru inimile voastre!", a declarat Keith Richards.

Inclusă pe albumul "Main Offender" din 1992, piesa "Hate It When You Leave" a fost relansată pe vinyl cu prilejul Record Store Day. Pe cealaltă partă a single-ului a fost imprimată piesa "Key to the Highway", un cover blues ce se regăsea până acum doar pe versiunea japoneză a LP-ului.

Keith Richards plănuia ca vara aceasta să și-o petreacă alături de colegii din Rolling Stones, însă pandemia a dat peste cap planurile de turneu ale formației. Cu toate acestea, există planuri pentru un nou album, Mick Jagger mărturisind, însă, că nu-și dorește să grăbească procesul.