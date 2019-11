În "Another Place", Dan Smith, solistul Bastille joacă rolul artistului torturat de viziuni, care încearcă în zadar să acopere o gaură dintr-un zid. Acţiunea videoclipului se petrece într-o locuinţă cu un design arhitectural inedit. O fereastră uriaşă pare a privi spre spaţiu şi timp, de unde se iveşte chipul Alessiei. Putem deduce că Dan Smith e într-o uriaşă casa de păpuşi, iar Alessia Cara îl priveşte din exterior, curioasă.

Artistul încearcă în zadar să acopere o gaură în perete, din care se prelinge un misterios lichid negru. Până la urmă protagonistul renunţă la a mai petici orificiul şi se mulţumeşte să zacă în pat, chinuit de viziuni apocaliptice şi alinat de spectrul Alessiei. "Another Place" a fost lansat de fapt cu ceva vreme în urmă, pe albumul "Doom Days", doar că acum a primit o nouă versiune, pe care este adăugată şi Alessia Cara.

Duetul nu este o coincidenţă, artiştii cântând împreună în Toronto, oraşul de baştină al tinerei. Smith a simţit că track-ul funcţiona mai bine ca o poveste spusă pe două voci şi din două perspective. Acelaşi solist se declară un uriaş fan al Alessiei, atât la nivel de voce, cât şi ca talent de compozitor. Cara se declară la rândul său fană Bastille, încă de la primele piese.

Poate cea mai interesantă melodie de pe albumul "Doom Days" a fost "Bad Decisions", pentru că este inspirată de Brexit. A primit un videoclip-parodie în luna septembriie a acestui an, cu Dan Smith în multiple ipostaze, unele de guru şi altele de criminal. Grupul a cântat la festivalul UNTOLD 2019, în faţa a zeci de mii de spectatori. Britanicii tocmai au încheiat un lung turneu nord american, cu opriri în SUA, Canada şi apoi în Mexic.

Pe Allesia Cara am auzit-o în 2019 pe "Querer Mejor", piesa lui Juanes. La final de an 2018 tânăra lansa albumul "The Pains of Growing". La doar 23 de ani, muziciana cu premiu Grammy la activ are două materiale discografice şi un uriaş potenţial. Am mai putut asculta în ultimul an single-uri ale sale precum "Trust My Loney" sau "A Little More".