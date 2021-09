The Cranberries - Never Grow Old

Pe 6 septembrie, Dolores O’Riordan ar fi împlinit vârsta de 50 de ani. Pentru a-i marca ziua de naștere, membrii rămași în viață ai trupei The Cranberries au lansat un videoclip nostalgic pentru piesa "Never Grow Old", dorind astfel să-i aducă un omagiu regretatei vocaliste. Grupul a realizat, de asemenea un playlist special, cu piese in memoriam, selectate de prietenii apropiați ai artistei și familia sa.

"Pentru a celebra felul în care i-a inspirat pe cei din jur și bucuria pe care ea ne-a oferit-o, în ziua în care ar fi împlinit 50 de ani, colegii de trupă, prietenii și familia au realizat un nou playlist intitulat <<Remembering Dolores>>, care este acum disponibil pe toate platformele", a anunțat formația pe Facebook.

În noul videoclip al piesei "Never Grow Old", o vedem pe vocalista The Cranberries pozând alături de colegii de trupă sau acordând interviuri. Clipul se încheie într-o notă emoționantă, cu un fragment dintr-un interviu în care artista declară: "Știți, viața e scurtă, bucurați-vă de ea".

Pe 15 ianuarie 2018, lumea muzicii a pierdut-o pe solista trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan. Deși s-a speculat că aceasta s-ar fi sinucis, moartea artistei nu a fost plănuită, ci accidentală.

Născută pe 6 septembrie 1971 în Limerick (Irlanda), Dolores O’Riordan a devenit vocalista trupei "Cranberry Saw Us" în 1989, în urma unui anunț dat de frații Hogan în presa locală. Numele formației a fost schimbat ulterior în The Cranberries. Succesul internațional a venit în 1993, odată cu albumul de debut "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", care a înregistrat vânzări de peste 40 de milioane de exemplare. Discul a inclus hituri ca "Linger", "Zombie" și "Salvation".