Cu o dublă provocare, una de dans pe canalul ei de TikTok, și una umană, de a spune ce simți, indiferent cât este de neplăcut, pe note vesele, Sore aduce soare și entuziasm cu noua sa piesă, "Lasă-mă să-i spun".

Sore și Tudor de la Fly Project au găsit formula ideală atât în muzică, cât și în viață, de a spune lucruri categorice cu zâmbetul pe buze.

Obișnuit să dea startul celor mai tari petreceri, în țară și în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, și să nu lase oamenii să stea jos la concertele Fly Project, Tudor a simțit din prima că direcția piesei este una bună, că îți vine să o fredonezi și să dansezi de la prima ascultare.

"M-a sunat Sore într-o zi și mi-a zis că ar vrea să facem o piesă împreună. Mi s-a părut o idee faină. Sore este un artist și un om foarte mișto, așa că am zis “da”. Am lucrat la piesă alături de echipa de la Hahaha și pot spune că sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Este altceva față de ce am făcut până acum pentru repertoriul Fly Project, iar asta-mi place cel mai mult. It’s different.. I love it!"