Rockabella - Corp Străin

InfoMusic: Bună, Teodora! Am să încep cu o întrebare cu care mulți dintre noi deschidem adeseori o conversație, făcând-o, însă, mai mult dintr-o convenție socială, fără a conștientiza cât de important e de fapt răspunsul. Ce mai faci?

Teodora (Rockabella): Bun găsit! Ai dreptate, pare o întrebare banală, dar răspunsul ei, mai ales acum, e foarte important. Iar al meu este că acum sunt bine. Am trecut printr-un an foarte greu, din multe puncte de vedere, nu doar eu, ci întreaga trupă. Am trăit multe provocări și momente pentru care simțeam că nu eram absolut deloc pregătiți și astfel e cu atât mai important faptul că acum suntem bine. Și mai ales suntem fericiți și recunoscători că putem scoate un single nou.

Teodora Moroșanu: "Cineva a zis că oamenii gândesc în metafore, dar învață din povești. Noi ne folosim de povești pentru a arăta cât de asemănători suntem de fapt"

InfoMusic: Am ascultat noul single Rockabella - Iată-ne aici - și am regăsit în versuri povestea multora dintre noi. Am simțit totodată dorința unei descătușări, a unei schimbări de paradigmă. Ce anume a declanșat nevoia de a compune o astfel de piesă?

Teodora (Rockabella): În primul rând mă bucură mult că te-ai regăsit cumva în poveste. Noi credem foarte tare în această universalitate a experiențelor care ne transformă. Cineva a zis că oamenii gândesc în metafore, dar învață din povești. Noi ne folosim de povești pentru a arăta cât de asemănători suntem de fapt și astfel cât de ne-singuri. "Iată-ne aici" e despre confruntarea cu un adevăr pentru care nu eram pregătiți, dar și despre reconstruire și vindecare, așa cum se poate, cu cicatrice cu tot.

InfoMusic: Care a fost momentul T zero în procesul de compoziție și cu ce ați început? Au apărut întâi versurile, sau ați pornit de la o linie melodică?

Teodora (Rockabella): Au apărut simultan versurile și linia melodică. Orchestrația și toate celelalte straturi au venit mult mai târziu. A fost genul ăla de cântec care pare că vine dintr-o dată, dar de fapt, a stat ascuns undeva foarte multă vreme, așteptând momentul potrivit. Interesant e că într-o seară, povestindu-le colegilor de trupă amintirea de la care a pornit cântecul, ne-am dat seama că fiecare dintre noi a trăit ceva foarte asemănător cam pe la aceeași vârstă. A fost un moment "a-ha" și am realizat că piesa un are ceva special.

InfoMusic: Cât a durat șlefuirea melodiei și cine a compus partea de chitară de la final, care subliniază, în opinia mea, și mai bine mesajul piesei?

Teodora (Rockabella): Piesa a fost construită în mai multe iterații. Chiar am cântat-o live în câteva concerte, să vedem cum "curge" în live și dacă transmite ceva publicului. Ne-au luat câteva luni bune să o aducem la forma de acum. Despre partea de chitară de la final, ai dreptate, și nouă ne place foarte mult. A fost compusă de Ștefan Mustață, chitaristul nostru.

InfoMusic: Ai povestit pe blogul tău ce dificultăți ați întâmpinat la realizarea artwork-ului pentru acest single. Cum au decurs filmările videoclipului? A fost tot o poveste cu peripeții?

Teodora (Rockabella): Înainte să povestesc de clip vreau să-i mulțumesc Cristinei Oltean (Elegantly Tasted) pentru determinarea ei incredibilă. Pozele pe care ni le-a făcut de la distanță sunt bestiale și artworkul a ieșit mai bine decât speram.

Filmarea videoclipului a mers foarte bine, deși a trebuit să ne schimbăm planurile de câteva ori din cauza capriciilor vremii de Aprilie (clipul este filmat integral la exterior). Dar când ai lângă tine oameni atât de muncitori, creativi și dedicați, nu are cum să nu iasă bine.

Videoclipul a fost regizat de Leyah cu imaginea lui Florin Marica și montajul lui Răzvan Ilinca, aceiași oameni magici din spatele clipurilor "Steagul Alb" și "Arată-te". În videoclip apare Liviu Romanescu, un actor și un om minunat, pe care l-ați văzut în clipul nostru, "7 Minute".

InfoMusic: Cât de mult te-a ajutat muzica în perioada pandemiei? A fost un bun confident?

Teodora (Rockabella): Cred că am înțeles cât de mult înseamnă muzica pentru mine, abia acum, în pandemie. Am renunțat la jobul corporate de mai bine de doi ani și mi-am dedicat aproape tot timpul trupei, dar acum, în lunile astea, am înțeles cumva de ce o fac. Când nu mai există inerția plecărilor, euforia festivalurilor sau adrenalina concertelor, și totuși ceva te cheamă zi de zi înapoi la muzică, la versuri și la povești, știi că faci ce trebuie. Muzica mi-a fost mai mult decât un confident, mi-a fost colac de salvare.

Teodora Moroșanu: "Viața nu e atât de ancorată pe cât credem (...) Ce putem face, cred eu, este să luăm zi după zi, fără să privim prea mult nici în trecut și nici spre viitor, să fim aici, acum"

InfoMusic: Orice criză provoacă instabilitate, imprevizibilitate. Pe ce ne putem baza, totuși, atunci când traversăm astfel de perioade?

Teodora (Rockabella): Asta e problema cu instabilitatea, că nu știi pe ce te mai poți baza, de fapt. Și această nevoie de a fi ancorați în ceva ne creează multă anxietate. Viața nu e atât de ancorată pe cât credem…iată-ne aici, nu? Învățând moduri noi de a fi într-o situație în care nu ne-am imaginat niciodată că vom ajunge. Ce putem face, cred eu, este să luăm zi după zi, fără să privim prea mult nici în trecut și nici spre viitor, să fim aici, acum. Iar când apare teama, căci va apărea, să o rostim cu voce tare. Își cam pierde din putere când e spusă cu voce tare.

InfoMusic: Cum pot fanii Rockabella să vă susțină în această perioadă complicată pentru toți, dar în special pentru artiștii independenți?

Teodora (Rockabella): Cel mai de preț ajutor acum ar fi să comunice cu noi: să ne spună părerea despre piesă, despre videoclip, să ne împărtășească poveștile lor, dacă simt să o facă, să ne lase impresiile lor despre postările din blog, despre poze, despre orice vor ei, și mai ales să dea mai departe muzica noastră altor oameni care ar putea să aibă nevoie de ea. De asemenea, dacă își doresc să ia un pic din Rockabella cu ei, pot găsi merch-ul nostru pe shop-ul online.

Teodora Moroșanu: "Nu asculta la căști, pune pe boxe dacă poți, lasă muzica să cuprindă tot spațiul din jurul tău. Închide ochii și dă-ți trei minute să auzi și să simți totul"

InfoMusic: Ce urmează pentru voi în perioada următoare? Ce proiecte/lansări aveți în plan?

Teodora (Rockabella): Lucrăm la piese noi așa că plănuim să mai lansăm un single în această vară, urmând apoi să ne pregătim de lansarea noului album. Nu știm încă ce formă vor avea aceste momente, dar sperăm din tot sufletul să le putem cânta live, în fața publicului.

InfoMusic: Cum ne recomanzi să ascultăm noul single Rockabella? Creează setup-ul perfect pentru noi, cei de acasă.

Teodora (Rockabella): Ce întrebare faină! Ești în locul tău preferat de acasă, poate în fotoliul tău cel mai confortabil, cu un pahar de vin bun sau o ceașcă cu ceai. Nu asculta la căști, pune pe boxe dacă poți, lasă muzica să cuprindă tot spațiul din jurul tău. Închide ochii și dă-ți trei minute să auzi și să simți totul.

Despre Rockabella

Rockabella îmbină influențe art-rock, alternative și indie-pop cu inserții de neașteptat. Dar cel mai mult îmbină trăiri. Acele secunde în care te oprești și nu înțelegi ce se întâmplă cu tine. Acel punct de liniște care se dizolvă în melodie, armonie și ritm. Fiecare cântec aprinde lumina asupra unei clipe trăite cu putere și o îmbracă în povestea infinită de dinaintea și din urma ei.

Din componența Rockabella fac parte: Teodora Moroșanu (voce), Andrei Ilie (tobe), Bogdan Diaconeasa (bass), Ștefan Mustață (chitară), Alina Horez (vioară), Bogdan Moroșanu (producție, sunet).