Richard Ashcroft - This Thing Called Life

"This Thing Called Life" este o piesă din 2010, pe care Richard Ashcroft a înregistrat-o pentru unul dintre proiectele sale, RPA & The United Nations Of Sound. Melodia a fost reeditată pentru noul album "Acoustic Hymns Vol 1", material ce include versiuni acustice ale celor mai îndrăgite piese ale artistului, atât din perioada The Verve, cât și din cariera solo.

Pe albumul albumul "Acoustic Hymns Vol 1" se regăsește și hitul "Bittersweet Symphony", ce a fost dublu certificat cu platină în UK și cu aur în Statele Unite. Discul va fi lansat pe 29 octombrie și va fi promovat în cadrul a trei concerte: două în Londra, la Palladium (deja Sold Out), și unul în Liverpool, la M&S Bank Arena.

Tracklist "Acoustic Hymns Vol 1" - Richard Ashcroft:

‘Bittersweet Symphony’ ‘A Song For The Lovers’ ‘Sonnet’ ‘C’mon People (We’re Making It Now)’ ‘Weeping Willow’ ‘Lucky Man’ ‘This Thing Called Life’ ‘Space & Time’ ‘Velvet Morning’ ‘Break The Night With Colour’ ‘One Day’ ‘The Drugs Don’t Work’

Chris Martin de la Coldplay îl consideră pe Ashcroft "cel mai bun cântăreț din lume". Acesta a avut succes atât în trupa The Verve, "Bitter Sweet Symphony" devenind unul dintre imnurile anilor '90, dar și solo, albumele sale primind review-uri pozitive și fiind apreciate de fanii din toată lumea.