Prima Dragoste - Din partea ta

"Cu o seară înainte de a scrie piesa "Din partea ta", am trecut printr-o întâmplare nu tocmai plăcută cu prima mea dragoste. A doua zi eram distrusă, nu m-am ridicat din pat decât să iau chitara și să scriu cântecul acesta. Înainte de asta am avut o jumătate de an în care nu am putut să scriu nimic. Am crezut că, gata, acela este momentul în care cariera mea a ajuns la final.

În piesă, spun în mod ironic "ce frumos din partea ta". Fiecare percepe prima dragoste așa cum vrea. Pentru cineva este prima persoană, dar pentru altcineva poate este un cântec, o jucărie, un câine", spune Alexandra Cebotar despre noua ei piesă.