Lyric Video: Paul McCartney - Slidin'

Albumul "McCartney III" a fost lansat în decembrie 2020, fiind înregistrat în pandemie. La fel ca primele două albume omonime, și acesta este scris, produs și înregistrat exclusiv de McCartney, muzicianul cântând la fiecare instrument. Discul a urcat pe prima poziție în topul albumelor din UK, o performanță pe care Paul McCartney nu o mai atinsese din 1989, când LP-ul "Flowers in the Dirt" devenea Number One.

Paul McCartney a clarificat de curând una dintre cele mai mari "neînțelegeri" privind destrămarea trupei The Beatles. În 1970, când părăsea trupa și o dădea în judecată, nu o făcea din ranchiună, ci pentru a salva muzica formației. Întreaga poveste a fost destăinuită chiar de McCartney însuși, într-un recent interviu acordat revistei GQ.

"A trebuit să fac asta [să dau trupa în judecată], cred că lumea s-a gândit atunci că eu am fost cel care a destrămat The Beatles și nemernicul care și-a dat în judecată camarazii", s-a confesat muzicianul.

Totul a pornit de la schimbarea managerului trupei. În 1969, după moartea lui Brian Epstein, Allen Klein a preluat cârma, punând mâna pe drepturile de autor și publicare ale întregului repertoriu The Beatles. Pentru a-l împiedica să păstreze aceste drepturi, Paul McCartney a fost sfătuit să-și dea în judecată propria formație.