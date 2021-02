Pandemia nu i-a ținut în loc pe membrii Morcheeba. Formația a înregistrat un nou material de studio, la 3 ani de la apariția discului anterior, "Blaze Away". Noul LP se numește "Blackest Blue" și are deja o dată de lansare. Discul este programat să apară pe piață pe 14 mai.

Noul album conține 10 piese noi, primul extras fiind single-ul "Sounds of Blue", o piesă radio friendly ce sună extrem de familiar grație timbrului vocalistei Skye Edwards, ce ne poartă prin toate hiturile Morcheeba la fiecare nouă ascultare.

Tracklist Morcheeba - "Blackest Blue":

Cut My Heart Out Killed Our Love Sounds Of Blue Say It’s Over Sulphur Soul Oh Oh Yeah Namaste The Moon Falling Skies The Edge Of The World

RECOMANDARE: Citește interviul cu Ross de la Morcheeba: "Muzica este cea mai pură expresie a emoției umane"

Britanicii de la Morcheeba sunt renumiți pentru mix-ul de influențe rock, trip hop, R&B, blues și pop. Formată în 1995, trupa s-a afirmat în componența Skye Edwards (vocalistă), Paul Godfrey (DJ) și Ross Godfrey (chitară și clape). Primele patru albume lansate, Who Can You Trust? (1996), Big Calm (1998), Fragments of Freedom (2000) şi Charango (2002) au fost premiate cu Discul de Argint, Discul de Aur şi Discul de Platină în Marea Britanie, Canada şi Franţa.