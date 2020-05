Ariana Grande a explicat de ce nu va compune un album în timpul carantinei - VIDEO

Ariana Grande a fost invitată la podcastul "Apple Music’s At Home", găzduit de Zane Lowe și a vorbit despre colaborarea cu Justin Bieber pentru piesa "Stuck with U", dar și despre motivul pentru care refuză să acorde interviuri și improbabilitatea realizării unui nou album în carantină.

Pe 8 mai, Grande și Bieber au lansat "Stuck With U", prima lor colaborare, o piesă de dragoste emoționantă. Grande i-a spus lui Lowe că speră că melodia îi poate face pe oameni să se simtă mai puțin singuri și îi poate impulsiona să doneze. Vânzările înregistrate de această piesă vor merge către First Responders Children's Foundation, ce oferă subvenții și burse pentru copiii lucrătorilor din domeniul sănătății, tehnicieni medicali de urgență, paramedici, ofițeri de poliție și pompieri care servesc publicul din primele linii în contextul pandemiei globale.

"Am vrut să scoatem muzică deoarece muzica este lucrul care-i face pe oameni să se simtă bine. Este cea care ajunge cel mai bine la sufletele oamenilor și am vrut să îi umplem de optimism", a spus Ariana Grande.

De asemenea, artista a dezvăluit că are în lucru o colaborare cu Doja Cat, dar nu a oferit prea multe detalii despre piesă sau când va avea loc lansarea.

"Am lucrat cu ea la începutul acestui an la acest cântec pe care vreau să-l păstrez pentru când va fi perioada potrivită de lansare".

În ciuda faptului că a lucrat la muzică nouă, publicul nu trebuie să se aștepte la un viitor material discografic prea curând. Deși cântăreața i-a spus lui Lowe că lucrează la muzică în această perioada de izolare, nu simte că este momentul potrivit pentru a lansa un proiect complet.

De asemenea, Ariana a vorbit deschis despre motivul pentru care s-a ținut departe de lumina reflectoarelor în ultima vreme, spunând că a simțit adesea că este înfățișată într-o ipostază nedreaptă.

"Am încetat să mai fac interviuri pentru o perioadă foarte lungă de timp, deoarece am simțit că de câte ori ajungeam într-o poziție în care cineva ar fi încercat să spună ceva pentru clickbait sau să-mi răstălmăcească cuvintele sau bla, bla, bla, m-aș fi apărat. Și atunci, oamenii ar fi fost: <<Oh, ce divă se crede>>".