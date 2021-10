Manuel Riva x IRAIDA - Modern Love

""Modern Love" este un vis devenit realitate. Piesa a fost creată într-una dintre cele mai intense sesiuni de studio la care am participat vreodată. Împreună cu IRAIDA și Achi am creat atunci o atmosferă pe care sunt sigur că nu o vom uita niciodată.

Piesa "Modern Love" este compusă de Manuel Riva și IRAIDA poate fi ascultată pe toată platformele digitale. Pentru videoclip, cei doi au colaboarat cu NGM Creative și Lucas Art Film, care, potrivit Iraidei, au făcut o treabă excelentă, captând perfect mesajul piesei.

"Dragostea e un fenomen din care nu toată lumea poate gusta. În timp, a căpătat o formă greu de atins și extrem de modificată față de realul sentiment. Prea puțin norocoși, oamenii ce n-au avut șansa să simtă dragostea reală, sau au pierdut-o, nu se regăsesc în ceea ce a tranzitat iubirea. Piesa "Modern Love" vorbește despre toate acestea, vorbește despre dragostea modernă ca fiind un virus ce poate distruge tot ceea ce am ajuns să fim.

Împreună cu Achi și Manuel Riva, am compus piesa "Modern Love", care pe mine încă mă ia și mă poartă prin diverse stări la aproape un an de când a luat viață. Țin minte că sesiunea în care s-a născut "Modern Love" începuse normal, ca oricare alta, și s-a terminat cu oameni venind și băgând nasul pe ușă să vadă "ce se întâmplă" și ce-i cu melodia asta. În momentul în care am primit scriptul de la NGM pentru videoclipul piesei, am simțit că totu-i complet.

A fost una dintre cele mai tari filmări la care am luat parte până acum, iar rezultatul final este pe măsură. Ador videoclipul și faptul că este extensia reală a piesei", adaugă IRAIDA.