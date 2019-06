James Bay a lansat un video filmat live pentru sensibila baladă "Break My Heart Right". Single-ul se regăsește pe EP-ul "Oh My Messy Mind".

James Bay revine la stilul pieselor de pe primul album, deschizându-și sufletul într-o interpretare sinceră și încărcată de emoție. Aflăm că există o anume persoană în viața sa care reușește întotdeauna să-i frângă inima, dar să-l mențină totuși implicat în relație. "Break My Heart Right" se regăsește pe noul EP "Oh My Messy Mind", ce pune în valoare latura sensibilă a artistului britanic. Materialul ia forma unui jurnal intim, pe care James Bay a dorit să-l împărtășească publicului. "Cu "Bad" și alte piese de pe EP am vrut să fiu sincer în legătură cu anumite povești personale și alte povești în care eram atras", a povestit James Bay în comunicatul ce anunță lansarea EP-ului. "De obicei, îmi notez lucruri așa cum îmi dictează firul conștiinței, pentru a-mi goli mintea. "Oh My Messy Mind" a fost scris într-o zi mai întunecată, în urmă cu ceva timp. Pare să reflecte o greutate care mă apăsa de ceva timp, o apăsare care revine în anumite momente." Albumul "Oh My Messy Mind" a fost lansat pe 10 mai și poate fi achiziționat de pe site-ul artistului și majoritatea platformelor de streaming. Tracklist "Oh My Messy Mind" - James Bay: Peer Pressure (feat. Julia Michaels) Bad Rescue Break My Heart Right Pe 3 iulie, îl vom asculta pe James Bay la București, artistul britanic urmând să deschidă primul concert al lui Ed Sheeran în România.