Jack White - Taking Me Back

Jack White ne duce înainte, chiar dacă noua sa piesă se numește "Taking Me Back". Noul single al artistului e un pas către o galaxie pe care numai White o cunoaște, sound-ul chitarei sale fiind inconfundabil. Piesa a fost produsă de muzician, tot el fiind omul-orchestră, cântând la toate instrumentele pe care le auzim. Melodia a fost înregistrată la cea de-a doua lui casă, respectiv la Third Man Studios din Nashville.

Odată cu acest nou videoclip lansat pentru piesa "Taking Me Back", artistul anunță și două noi albume de studio - "Fear of the Dawn" și "Entering Heaven Alive". Primul dintre ele, "Fear of the Dawn", apare pe 8 aprilie 2022, iar "Entering Heaven Alive" pe 22 iulie. Ambele materiale vor fi lansate prin intermediul casei sale de discuri, Third Man Records.

Într-un interviu acordat recent pentru The Times, Jack White a vorbit despre faptul că se simte "speriat și confuz" dacă nu există "un zbucium" în viața sa, astfel explicându-se lansarea neașteptată a două albume în decurs de câteva luni.