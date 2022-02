Jack White - Fear of the Dawn

Jack White face chitara să toarcă şi să urle pe un ton foarte distorsionat pe acest track şi se joacă cu pedala şi efectele ca de obicei. Dacă unii au făcut artă din a face acest instrument să imite balene şi delfini, Jack ne duce mai mult spre pescăruşi parcă. "Fear of the Dawn" este o piesă surprinzător de cuprinzătoare şi plină de energie pentru doar 2 minute şi 10 secunde cât are. Este şi una dintre cele mai metal piese ale solistului The White Stripes.

Avem de-a face cu piesa titulară pentru următorul album (unul dintre ele), care va debuta pe 8 aprilie 2022. Vibe-ul de metal este dat mai degrabă de chitara ritm decât de cea solo pe care Jack o mânuieşte magistral şi pe care aplică toate efectele din lume. Artistul a regizat acest clip, peste care sunt aplicate efecte şi glitch-uri în albasru, gri şi negru. I se alătură trupa cu care colaborează în ultima vreme.

Muzicianul pregăteşte încă un album pentru 2022 şi anume "Entering Heaven Alive", care va debuta pe 22 iulie. Ambele se pot precomanda pe site-ul Third Man Records, casa de discuri a chitaristului. Începând cu 8 aprilie Jack White pleacă în turneu pentru a îşi promova LP-urile. Au trecut 4 ani de la ultimul album solo al lui Jack, "Boarding House Reach" din 2018, care a fost însoţit de reprezentaţii fabuloase la show-urile de seară din SUA, în frunte cu Saturday Night Live. Cât despre noile LP-uri, ele sunt fructul travaliului artistic din ultimii ani, iar Jack le descrie ca două entităţi complet diferite şi cu stări de spirit diferite.

În ianuarie 2022 am ascultat şi single-ul "Love Is Selfish", o baladă acustică ceva mai blândă, care îşi are locul pe albumul din iulie. Tot în ianuarie a apărut şi o versiune live cu video a lui "Taking Me Back", unul dintre marile hituri ale lui Jack din ultima vreme. În vârstă de 46 de ani, muzicianul este activ din 1994 şi este cunoscut pentru trupele sale The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather, dar şi pentru o carieră solo bogată.

L-am găsit pe chitarist şi în câteva filme şi seriale de-a lungul anilor, precum "Cold Mountain", "Walk Hard", "Portlandia", "American Epic" şi altele.