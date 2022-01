Jack White - Love Is Selfish

Jack White se pregătește să lanseze două noi albume în lunile următoare: un disc pur rock numit "Fear of the Dawn" și un LP acustic intitulat "Entering Heaven Alive". Muzicianul le prezintă fanilor prima piesă de pe cel din urmă album. "Love Is Selfish" este o baladă melancolică, compusă de Jack White, ce vorbește despre complexa și, uneori, încâlcita iubire.

Discul "Fear of the Dawn" - cu care White ne-a făcut cunoștință odată cu piesa "Taking Me Back" - va fi lansat pe 8 aprilie. "Entering Heaven Alive" sosește pe 22 iulie.

Pentru a promova ambele albume, White va pleca într-un turneu amplu, începând din luna aprilie. Cuprinzând aproape 60 de concerte, turneul, intitulat "Supply Chain Issues Tour" va poposi în orașe din SUA, Canada, Marea Britanie și Europa.

Tracklist "Entering Heaven Alive":