Lyric Video: INNA - Not My Baby

INNA a revenit la stilul care a consacrat-o: EDM vesel şi jucăuş, cu versuri care rămân în minte şi sample-uri de club şi dans. "Not My Baby" are ca fundal electronic principal un sample de vocode care completează perfect vocea INNEI. Un pian discret adaugă ceva melancolie acestei piese ritmate. "Not My Baby" a fost compusă de Junior Oliver Frid, Lara Andersson, Michelle Buzz, Alexandra Elena Apostoleanu (INNA) și Fridolin Walcher și produsă de Freedo, producător care a colaborat cu Coldplay, Zara Larsson și The Chainsmokers.

Lyric video-ul este o creaţie a lui Mihai Sighinaş, iar în această animaţie INNA este personajul principal. Fanii vor putea urmări în curând şi un videoclip oficial pentru acest single. Odată cu acest debut de melodie, INNA a transmis fanilor următorul mesaj:

M-am întors la iubirea mea eternă pentru EDM, așa că pentru voi "Not My Baby! Enjoy and stay safe!

INNA a fost asociată recent cu show-ul Masked Singer România, care îşi pregăteşte intrarea în grila PRO TV. În distribuţie s-ar afla şi Ana Morodan, Codin Maticiuc şi Horia Brenciu. Anul 2019 a fost unul special pentru tânăra artistă, care a lansat propria revistă, INNAMag, dar şi un single foarte catchy, "Bebe". Acesta are peste 13 milioane de vizualizări şi a fost pe locul întâi la radio şi TV în România.

Tot anul trecut artista a lansat albumul "YO", alături de ROC Nation, casa de discuri a lui Jay-Z, compus integral de INNA şi produs de David Ciente. De pe acel LP s-au remarcat single-uri ca "Iguana", "Tu Manera" (care a ajuns în cel mai nou joc NFS), dar şi "RA". Unele dintre piese au ajuns pe coloana sonoră a peliculei Netflix "Elite" sau într-o reclamă la Apple Watch. "YO" a fost un album în limba spaniolă, care s-a bucurat de un succes răsunător în America Centrală şi de Sud, confirmat de publicul numeros participat la concertele INNEI.