INNA a plecat din Maldive în Dubai, la filmări. Ce surpriză pregătește artista

Inna a început noul an cu o vacanță în Maldive, pe care încheiat-o pentru a pleca în Dubai. Aici artista a intrat pe platoul de filmări, pregătind noi surprize pentru fanii ei.

După un 2020 pandemic, în care INNA a dat startul proiectului "Dance Queen's House" și a lansat un nou album, artista s-a retras pentru câteva zile în Maldive, într-un loc liniștit, unde s-a bucurat de soare și de relaxare. L-a avut alături pe iubitul ei, Deliric, artista publicând tot felul de poze și story-uri pe rețelele de socializare, pentru a-și ține fanii aproape în călătoria ei.

INNA: "Aveam nevoie de un timp de relaxare, de deconectare de la realitate"

"Aveam mare nevoie de această vacanță. Nu pentru că aș fi avut un an greu neapărat, a fost provocator, ca mai pentru toată lumea. Faptul că nu am putut fi pe scenă și aproape de fanii mei în concerte a fost greu de suportat. Aveam nevoie însă de un timp de relaxare, de deconectare de la realitate, așa că Maldive a fost opțiunea ideală", a spus INNA.

INNA în Maldive

INNA în Maldive, împreună cu Deliric

După această vacanță, INNA a călătorit spre Dubai, unde filmează videoclipuri pentru "Maza Jaja" și "Flashbacks", două dintre piesele de pe albumul "Heartbreaker".

Atât "Maza Jaja", cât și "Flashbacks" s-au bucurat de o mare popularitate în rândul fanilor. "Maza Jaja" a fost lansată în format audio în luna noiembrie și a ajuns deja la peste două milioane de vizualizări pe YouTube, iar "Flashbacks" a trecut pragul de un milion.

AUDIO: INNA - Maja Jaja

AUDIO: INNA - Flashbacks

INNA și Deliric în Dubai

Inna la filmări în Dubai

Albumul "Heartbreaker" include 10 piese obținute în urma sesiunii Dance Queen's House. INNA a stat izolată 3 săptămâni într-o casă alături de songwriteri și producători apreciați, precum Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli. La finalul acestei sesiuni, au rezultat piesele "Maza Jaja", "Heartbreaker", "One Reason", "Flashbacks", "You and I", "Beautiful Lie", "Gucci Balenciaga", "Sunset Dinner" și "Thicky".

Fanii au urmărit-o pe Inna în Dance Queen's House zilnic, prin intermediul vlogurilor postate pe canalul de YouTube al INNEI, ce are peste 6.2 milioane de abonați. Vlogurile au fost traduse în engleză și spaniolă, pentru a capta și atenția fanilor artistei din afara României.

INNA este unul dintre cei mai iubiți artiști români, cu o carieră internațională care include colaborări cu J Balvin, Daddy Yankee, Yandel, Pitbull și Farina. Printre piesele ce s-au auzit peste granițele țării se numără "Ruleta", "Sun is Up", "Hot", "Cola Song" și "Iguana".