După ce săptămâna trecută artista a prezentat fanilor "Cool Me Down" în colaborare cu Gromee, INNA revine cu o nouă piesă ce se numește "Oh My God", lansată cu lyric video. Te invităm să o asculți.

Compusă de INNA, Hannes Roovers, Isac Hördegård, Moa Pettersson Hammar, Gavin Jones și produsă de REALM, "Oh My God" are un sound puternic slaphouse, diferit față de piesele lansate perioada aceasta de artistă. Melodia este însoțită de un videoclip cu versuri, regizat și filmat de Bogdan Păun și Alexandru Mureșan (NGM Creative). "Anul trecut pe vremea aceasta, eram în studioul meu de acasă și lucram la multe piese. Aceasta este una dintre cele pe care nu apucasem să o lansez. Enjoy!", a spus INNA. Beat-uri dinamice și o piesă cu multă energie care sună perfect pentru vara care se apropie ,"Cool Me Down" este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producător de top din Polonia și INNA. De asemenea, "Flashbacks", alt single lansat recent de INNA se bucură de ascensiune în topurile muzicale din lume, cu rezultate extraordinare. Piesa compusă și produsă de Marco & Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și INNA a depășit 13 milioane de vizualizări pe YouTube și urcă în topurile radio și TV după cum urmează: este pe locul 1 pe TV în Bulgaria de 6 săptămâni, pe locul 1 pe radio în Rusia, pe locul 1 în top Dance Rusia, pe locul 19 pe radio în Turcia, pe locul 25 in Ucraina pe radio, pe locul 25 pe radio în Bulgaria.