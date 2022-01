Franz Ferdinand - Curious

"Curious" este plină de optimism, de beat-uri dansabile şi foarte jucăuşă. Acesta este al doilea single de pe viitorul album al scoţienilor, "Hits to the Head", o colecţie de tip Best Of. Trupa începuse teasere pentru revenirea sa în noiembrie 2021, iar veteranii indie ne-au oferit atunci single-ul "Billy Goodbye". Era prima piesă a lor în 3 ani şi a fost fructul colaborării cu Stuart Price, cel care a şlefuit muzica unor artişti ca Dua Lipa, Madonna şi Pet Shop Boys.

Compilata best of "Hits to the Head" include o singură piesă nouă, "Curious", pe care solistul Alex Kapranos o numeşte "un cântec care sună diferit, care e potrivit pentru dance floor". Versurile sunt despre momentul când te imaginezi în starea de la începutul unei relaţii romantice, cu acele momente magice, care dispar curând după apariţia rutinei.

Videoclipul prezintă artiştii din trupă dansând destul de sacadat, într-un stil ce duce cu gândul la dansurile din pub-urile britanice, după câteva halbe de bere. Clipul este regizat de Andy Knowles, fost coleg de facultate şi coleg de turneu la început de mileniu cu artiştii. Piesa îl inaugurează şi pe toboşarul Audrey Tate, care tocmai s-a alăturat FF.

Noul album cu hituri va sosi pe 11 martie 2022 prin casa de discuri Domino Records. Franz Ferdinand se trage din Glasgow şi este activă din anul 2002. În aceste două decenii a abordat genuri precum indie rock, post punk revival, dance punk, dance rock şi art rock. "Take Me Out" e probabil cel mai mare hit al său, melodia aducând o nominalizare la Premiile Grammy, dar şi urcând în topuri la nivel global.

În 2015 Franz Ferdinand şi formaţia americană rock Sparks formau supergrupul FFS şi lansau albumul "FFS". Ultimul LP Franz Ferdinand a fost "Always Ascending" din 2018. El venea imediat după plecarea lui Nick McCarthy din trupă, el fiind chitarist, solist şi omul de la clape.