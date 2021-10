Elven Bird - Never letting go of your hand [Piano version]

"Never letting go of your hand" este un single extras de pe albumul în stil new folk, american blues și jazz fusion cu influențe asiatice "The Japanese Tree", compus din zece piese, fiecare cu un alt mesaj și o poveste de sine stătătoare, asemenea capitolelor unei cărți.

"Pentru <<Never letting go of your hand>>, cartea <<Desculț>> m-a inspirat să scriu melodia și primele versuri ale acestui cântec. Cu gândul la copiii părăsiți și care sunt în suferință, copiii abandonați, copiii care nu au parte de viața frumoasă pe care o merită ființa lor minunată... Varianta aceasta este cea compusă inițial, de voce-pian, și este interpretată la un pian vechi, primit la nouă ani de la bunica mea. Filmarea este în casa părinților mei, videoclipul fiind o producție Moondash Project", a declarat Elven Bird.

Elven Bird a participat la majoritatea festivalurilor de folk din țară, unde a câștigat majoritatea trofeelor și premiul întâi, în formula de duo și de solo. A susținut concerte la Folk You - Florian Pittiș din Vama Veche, festivalurile de jazz Opera Nights din Sibiu, C’Art fest la Clubul Țăranului din București și a fost invitată în cadrul concertul Gringotronic al lui A.G. Weinberger din Budapesta.