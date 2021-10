AURORA - Giving In To The Love (Visualiser)

Piesa "Giving In To The Love" este compusă și produsă de AURORA și Magnus Skylstad. Melodia este inspirată de legenda lui Prometeu, titanul care a furat focul de la zei și l-a oferit oamenilor, devenind astfel fondatorul civilizației.

"Mă gândeam la Prometeu și la cum a furat focul ca să ne sculpteze pe noi, oamenii. Simt că uităm uneori că suntem creaturi capabile de atâtea lucruri frumoase. Iar obsesia actuală a omului pentru frumusețe ne face să uităm și să devalorizăm focul care există în noi - sinele nostru interior, care este și cea mai importantă parte", a declarat AURORA despre noua piesă.

Melodia se va regăsi pe cel de-al treilea album din cariera cântăreței. Intitulat "The Gods We Can Touch", materialul va fi lansat pe 21 ianuarie 2022.

Tracklist "The Gods We Can Touch":