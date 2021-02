"I'm Gonna Miss You" are versurile scrise de Sore, compoziția muzicală fiind semnată de artistă, DJ SAVA, Șerban Cazan și Paul Golum. Cei doi artiști vorbesc în cel mai recent single al lor despre sentimentele de bucurie, tristețe, melancolie și iubire ce se amestecă cu dorul. Deși pentru unii oameni dorul este chinuitor, pentru alții reprezintă o cale de a deveni mai conștienți de ceea ce iubesc.

"Îmi doream de foarte mult timp să colaborez cu SORE, o consider una dintre cele mai talentate și originale voci din România. Am început să lucrăm la această piesă la începutul pandemiei, iar momentul în care o lansăm mă face să privesc cu optimism următoarea perioadă și să sper că voi putea auzi "I'm Gonna Miss You" în cluburi curând. Clipul l-am filmat în Tenerife, loc în care am ales să mă mut de ceva vreme", povestește DJ SAVA.