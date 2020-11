Producția muzicală a melodiei a fost realizată în colaborare cu Encarna Gomez, cunoscută sub numele de DJ Enka, producător și DJ spaniol. Mădălina a cunoscut-o pe DJ Enka la un concert pe care artista l-a susținut anul trecut în regiunea Catalunia, Spania. Încă de la început, cele două au avut o chimie extraordinară, iar peste câteva luni de la întâlnire, DJ Enka i-a propus Mădălinei să lucreze la o piesă împreună.

Așa a luat naștere piesa "Survivor", care reprezintă un îndemn de a rămâne puternici și încrezători că totul va fi bine, că "spectacolul" vieții va continua, artista comparând viața cu o piesă de teatru.

"Aveam deja o bază instrumentală și câteva idei începute. Având amândouă multe proiecte în curs, era dificil să găsim timpul necesar pentru a finaliza acele idei. Însă perioada izolării a pus în stand-by multe dintre planuri și a fost, totodată, un prilej pentru mine de a petrece timp singură, cu gândurile mele, și de a mă reconecta cu mine însămi prin intermediul muzicii. A fost ca o revelație, un moment de inspirație. Într-o zi, m-am așezat la pian și am început să fredonez o melodie. Pe măsură ce orele și zilele treceau, linia melodică începea să prindă contur, ca mai apoi gândurile și sentimentele să se aștearnă pe hârtie. A fost unul dintre momentele fascinante din viața mea!”, a declarat Mădălina Coca.

"Suvivor" beneficiază de un videoclip regizat de VisionGyz (Gabriel Ioan Zidaru) și Gingo Visual (Sergi Pallàs), fiind filmat atât în Romania, cât și pe meleagurile Spaniei.

Mădălina Coca s-a făcut remarcată în cadrul audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2018. A interpretat piesa lui Celine Dion, "It's All Coming Back To Me Now". A întors toate scaunele și a ales să meargă în echipa Andrei. Parcursul Mădălinei la Vocea României a fost unul favorabil, fiind unul dintre cei patru finaliști ai show-ului.