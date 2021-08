Demi Lovato - Melon Cake

Odată cu împlinirea vârstei de 29 de ani, Demi Lovato a venit în atenția publicului cu videoclipul piesei "Melon Cake". Compusă de artistă împreună cu Lauren Aquilina, Eren Cannata și Justin Tranter, melodia vorbește despre restricțiile alimentare la care Demi a fost supusă de fosta echipă de management. Titlul melodiei este inspirat de "torturile" pe care Demi le primea de ziua sa: pepeni îmbrăcați în frișcă dietetică.

"Melon Cake" beneficiază de un videoclip regizat de Hannah Lux Davis. Clipul colorat, cu influențe psihedelice prezintă o Demi Lovato mai liberă și fericită, ce cântă cu ușurință despre traumele din trecut.

Albumul "Dancing with the Devil…The Art of Starting Over" este cel mai intim și sincer material înregistrat până acum, Demi Lovato mărturisind că o reprezintă în totalitate. Discul a fost lansat pe 2 aprilie 2021.

Tracklist Demi Lovato - "Dancing with the Devil…The Art of Starting Over" (Expanded Edition):

1. Anyone

2. Dancing with the Devil

3. ICU (Madison's Lullabye)

4. Intro

5. The Art of Starting Over

6. Lonely People

7. The Way You Don't Look At Me

8. Melon Cake

9. Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)

10. What Other People Say (Demi Lovato & Sam Fischer)

11. Carefully

12. The Kind of Lover I Am

13. Easy (Demi Lovato & Noah Cyrus)

14. 15 Minutes

15. My Girlfriends Are My Boyfriend (feat. Saweetie)

16. California Sober

17. Mad World

18. Butterfly

19. Good Place

20. I Love Me

21. I'm Ready

22. OK Not To Be OK