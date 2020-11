Fără artificii de montaj, Birdy ne oferă emoție și inocență. "Just Like A River Does" este ultima piesă de pe noul ei material, pe care artista ne-o prezintă live. "Piano Sketches" a fost lansat pe 6 noiembrie și poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de streaming. Artista a anunțat, de asemenea, că va lansa și un album în prima parte a anului 2021.

"Am scris foarte multă muzică de care sunt extrem de mândră"

"Mi-am petrecut ultimii ani înregistrând un nou album, care va apărea anul viitor, și sunt foarte entuziasmată să-l lansez. Am scris foarte multă muzică de care sunt extrem de mândră și care în mod obișnuit nu ar fi văzut lumina zilei - voi lansa piesele în formă simplificată în următoarele luni, ce preced lansarea albumului", a detaliat Birdy.

Birdy sau Jasmine van den Bogaerde, pe numele real, a fost senzația muzicală a anului 2011, cover-ul realizat pentru piesa "Skinny Love" a lui Bon Iver aducându-i artistei în vârstă atunci de doar 14 ani recunoașterea la nivel internațional.

După un album de debut ce s-a clasat pe primul loc în topurile albumelor din UK, Australia, Belgia, Franța și SUA, Birdy a trecut la promovarea celui de-al doilea material discografic, "Fire Within". Albumul a inclus 11 piese compuse de artista britanică în colaborare cu nume importante din industria muzicală, printre care Ryan Tedder de la OneRepublic, Dan Wilson (cel care a produs single-ul "Someone Like You" pentru Adele) și Sia Furler.

Cel mai recent album al artistei britanice se numește "Beautiful Lies" și a fost lansat în 2016. Discul a debutat pe poziție a 4-a în topul albumelor din UK, incluzând single-urile "Keeping Your Head Up", "Wild Horses" și "Words".