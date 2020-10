Billie Eilish a lansat videoclipul celui mai nou soundtrack Bond, "No Time To Die". Cel de-al 25-lea film din seria James Bond și ultimul ce-l are ca protagonist pe Daniel Craig va avea premiera în luna noiembrie.

Regizat de Daniel Kleinman, videoclipul împletește filmări cu Billie Eilish şi scene preluate din filmul James Bond. Piesa este produsă de fratele lui Billie, FINNEAS, câștigător al premiului GRAMMY, alături de Stephen Lipson, cu aranjamente orchestrale de Hans Zimmer și Matt Dunkley și chitară de Johnny Marr. Eilish, în vârstă de 18 ani, este oficial cel mai tânăr artist din istorie care a scris și a înregistrat o piesă tematică James Bond. Vorbind despre implicarea lui Billie Eilish și FINNEAS în piesa principală a filmului, producătorii filmului, Michael G Wilson și Barbara Broccoli, s-au declarat încântați de rezultat: "Billie și Finneas au scris o melodie incredibil de puternică și emoționantă pentru filmul "No Time To Die". "E o onoare imensă. James Bond este cea mai cool franciză care a existat vreodată", declara Billie Eilish pentru BBC înainte de lansarea videoclipului. "Să scriem piesa tematică pentru Bond e ceva ce am visat să facem toată viața noastră. Ne simțim atât de norocoși să jucăm un mic rol într-o franciză atât de legendară. Viață lungă, 007", a completat și FINNEAS. "No Time To Die" este cel de-al cincilea film și ultimul în care-l vom urmări pe Daniel Craig în rolul iscusitului și carismaticului agent secret 007. Personajul negativ, Safin, va fi interpretat de Rami Malek. Pelicula ar fi trebuit să debuteze pe marile ecrane în luna aprilie, însă lansarea a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Premiera a fost reprogramată pe 12 noiembrie.