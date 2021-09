AMNA - Tu, Tu, Tu

"Mi-am dorit să aduc vremea frumoasă din Tenerife și se pare că am reușit. Vara aceasta am adunat o mulțime de amintiri și am trăit momente imprevizibile, iar amintirile sunt împărtășite cel mai bine prin muzică. "Tu, tu, tu" este pentru toți îndrăgostiții care au trăit o poveste de iubire pasională. Sper să ajungă la voi, să pătrundă în inimile voastre și să vă aducă o stare super bună", povestește artista.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").