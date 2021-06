Akcent x Olivia Addams - Heart Attack

"Mă bucur că am ocazia să lansez un cântec cu Olivia, una din cele mai internaționale voci din România. Cântecul a căpătat magie atunci când a înregistrat melodia. "Heart Attack" înseamnă și o cotitură în cariera mea, ca stil, ca abordare, cât și ca strategie de marketing," spune Adrian Sînă. "A fost o reală plăcere să lucrez cu Akcent pentru aceast proiect! Iubesc piesa și sunt sigură că și voi o să vă bucurați la fel de mult ca mine! Vă transmit multe îmbrățișări pline de iubire!", a declarat Olivia Addams.

Piesa "Heart Attack" a fost compus de Adrian Sînă, Olivia Addams, Achim Marian, Andreas Oberg și George Papagheorghe, producția fiind semnată de Achim Marian.

Akcent, pe lângă succesul avut pe plan național, s-a bucurat și de aprecierea publicului din afara țării, piesa "Kylie" auzindu-se la Tomorrowland, unul dintre cele mai mari și iubite festivaluri de muzică din lume. Din repertoriul trupei fac parte hituri ca "Dragoste de închiriat", "Ți-am Promis", "Buchet de trandafiri" și "My Passion".

Olivia Addams, artistul fenomen al momentului, a cunoscut succesul într-un timp foarte scurt. Totul a început ca o joacă pe TikTok care, în final, s-a dovedit a fi rampa de lansare a tinerei artiste. Adunând o comunitate impresionantă de peste 1 milion de urmăritori, Olivia Addams s-a bucurat de succes încă de la debutul său pe plan muzical, piese ca "I'm lost", "Dumb", "Are We There" sau "Stranger" auzindu-se pe cele mai mari radiouri din Polonia, Rusia, Bulgaia sau Turcia.