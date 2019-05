Lyric Video: Vescan - Am Uitat Să Mai Fim Oameni

Proiectul "Prin ochii voștri" a luat naștere în anul 2010 și fiecare piesă este bazată pe subiecte propuse de către fani. Astfel, în procesul de alegere al temei, artistul face și un vlog unde îl contactează pe cel al cărui subiect a câștigat.

În decursul acestui an, episoadele din sezonul 2 "Prin ochii voștri" vor apărea la fiecare două luni.

""Am Uitat Să Mai Fim Oameni" continuă seria "Prin ochii voștri", singurul proiect la care ascultătorii decid subiectul piesei. Totul a început în 2010 când am vrut să fiu mai aproape de oamenii care-mi ascultă muzica și pentru asta am zis că trebuie să văd lumea și prin ochii lor, așadar ei propun subiectele si unul dintre ele devine piesă.

Sunt mai mult decât mândru că am reușit să readuc la viață acest proiect și pe viitor am de gând să ajungă din ce în ce mai complex. De-a lungul anilor susținătorii Vescan au reacționat extraordinar la fiecare piesă și le mulțumesc mult pentru că după 9 ani încă sunt alături de mine. Piesele o să apară în paralel cu albumul "Muzică sau nebunie", album care va fi lansat în decursul acestui an", ne-a declarat Vescan.