Lyric Video: Rob Halford - Morning Star

Rob Halford nu e singurul cu astfel de release-uri, Corey Taylor având o piesă de Crăciun, dar şi Sia, Tarja Turunen şi curând şi Robbie Williams. "Morning Star" este un single extras de pe albumul "Celestial", care include 12 track-uri şi a debutat pe 18 octombrie. Legenda metal se întoarce spre familie de această dată şi spre sărbătorile de iarnă, dezvăluind o latură a sa pe care o vedem rar.

Halford nu e deloc străin de piese de Crăciun, artistul lansând în 2009 albumul "Halford III: Winter Songs". Se pare că solistul Judas Priest chiar apreciază senzaţia de comuniune din jurul bradului, puloverele, familia şi chiar căciula de Moş Crăciun, după cum a declarat într-un interviu recent. De fapt acest nou LP a fost un proiect de familie.

La tobe cântă Nigel, fratele lui Rob, iar sora sa se află la zurgălăi, în vreme ce nepotul Alex Hill cântă la bas. "Morning Star" este una dintre cele 4 piese noi compuse de Halford pentru "Celestial", iar restul sunt coveruri după colinde. Printre acestea din urmă se numără "Joy To the World", "God Rest Ye Merry Gentlemen" sau "Hark! The Herald Angels Sing".

De fapt acest album stă sub semnul "Rob Halford With Family & Friends", deci nu este un material solo clasic. Solistul Judas Priest a fost recent nominalizat pentru a doua oară pentru includerea în Rock And Roll Hall of Fame, iar artistul se află în plină scriere a memoriilor sale. Pentru anul 2020 zeul metalului are plănuit un turneu cu Priest, pentru a sărbători 50 de ani de carieră.

Trupa pregăteşte un design special de scenă. Judas Priest ar lucra la un nou album, după excelentul "Firepower" lansat în 2018. Acel material a fost promovat printr-un turneu că e a adus grupul şi în România, pe 22 iulie 2018 la Romexpo.