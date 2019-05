Lyric Video: James Bay - Bad

La doar un an de la apariția albumului "Electric Light", James Bay lansează un nou EP, ce pune în valoare latura sensibilă a artistului britanic. "Oh My Messy Mind" este un material asemenea unui jurnal intim, pe care James Bay a dorit să-l împărtășească publicului.

"Cu "Bad" și alte piese de pe EP am vrut să fiu sincer în legătură cu anumite povești personale și alte povești în care eram atras", a povestit James Bay în comunicatul ce anunță lansarea EP-ului. "De obicei, îmi notez lucruri așa cum îmi dictează firul conștiinței, pentru a-mi goli mintea. "Oh My Messy Mind" a fost scris într-o zi mai întunecată, în urmă cu ceva timp. Pare să reflecte o greutate care mă apăsa de ceva timp, o apăsare care revine în anumite momente."

Albumul "Oh My Messy Mind" a fost lansat pe 10 mai și poate fi achiziționat de pe site-ul artistului și majoritatea platformelor de streaming.

Tracklist "Oh My Messy Mind" - James Bay:

Peer Pressure (feat. Julia Michaels) Bad Rescue Break My Heart Right

Albumul "Electric Light", lansat în mai 2018, a debutat pe poziția a doua în topul discurilor din UK. Materialul a marcat o schimbare majoră de sound, artistul britanic mărturisind că și-a dorit să evolueze din punct de vedere artistic.

Cu albumul de debut "Chaos and the Calm", James urca pe prima poziție în topul discurilor din UK și Irlanda. Tot pentru acest disc a primit trofeul Brit Awards "Critics' Choice", fiind nominalizat și pentru 3 premii Grammy: Cel mai bun nou artist, Cea mai bună piesă rock (pentru "Hold Back the River") și Cel mai bun album rock (discul lui de debut).

James Bay va concerta anul acesta la București. Artistul britanic va deschide show-ul lui Ed Sheeran de pe 3 iulie.