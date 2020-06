Lyric Video: INNA - Nobody

Piesa a fost compusă de Laura White, Ki Fitzgerald, Fridolin Walcher și produsă de Fridolin Walcher, același producător al pieselor "Not My Baby" și "Sober". Lyric video-ul de la "Nobody" a fost realizat de Alex Chițu/BMABID și susține vibe-ul pozitiv, de vară al piesei.

Anul acesta, INNA a lansat mai multe piese care au fost foarte bine primite de fani și care marchează întoarcerea artistei la EDM, sound-ul care a consacrat-o.: "Not My Baby" are peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube, "Sober" cu un videoclip filmat în casa artistei și colaborarea cu Sickotoy și TAG pentru "VKTM".

INNA este prima solistă din Europa ce a depășit pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube, iar portofoliul ei nu se limitează doar la acest record. De-a lungul carierei sale muzicale, INNA a primit numeroase distincții și premii ce i-au fost acordate în cadrul ceremoniilor MTV Romania Music Awards.

INNA a câștigat trofee în decernări de premii precum MTV Europe Music Awards, Romanian Music Awards, Balkan Music Awards, Les Trophées de la Nuit sau Gala femeilor de succes. Cântăreața a semnat un contract cu casa de discuri Roc Nation deținută de Jay-Z.